Bunu yapın elektrik faturasını düşürün! Buzdolabınızı hemen... Elektrik faturası nasıl düşer? Elektrik faturaları neden yüksek gelir?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamayla elektrikte oluşturulan yeni düzenlemeyi duyurmuştu. 150 kilovatsaat olarak tespit edilen tarifenin 210 kilovatsaate çıkarılmasına karar verildi. Vatandaşlar 60 kilovatsaat farkın faturalara nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı. Peki, 210 KW elektrik kaç TL? 1 KW elektrik ne kadar? Elektrik faturaları neden yüksek gelir? Elektrik faturasını düşürme yolları nelerdir?
ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
-Mümkün şekilde hep gün ışığından istifade edin.
-Evde bulunduğunuz vakti değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.
- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.
-Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.
-TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı bağımlılık hâline getirin.
-Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.
-Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere olasıysa sensörlü ışık yaptırın.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın.
-Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerek görülürse kısa programda çalıştırın.
-Saç kurutma makinesini saçınızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.
-Çamaşır kurutma makinesini çok gerekmedikçe çalıştırmayın.
-Eski ve arızalı cihazların elektrik tüketiminı artırdığını unutmayın. Ya değiştirin, ya performansını denetim ettirin. Eski eşya kullanarak daha çok elektrik kullanmak pahalıya mal olabilir.
- Normalden 3 kat az elektrik tüketen düşük enerji ampulleri kullanmaya özen gösterilmeli,
- Çamaşırlar gerekmedikçe yüksek ısıda yıkanmamalı,
- Şarj makinalarının sıksık prizle bırakılmaması hem tüketim hem de emniyet yönünden gerekir,