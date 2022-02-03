Bunu yapın elektrik faturasını düşürün! Buzdolabınızı hemen... Elektrik faturası nasıl düşer? Elektrik faturaları neden yüksek gelir?

LED AMPUL NASIL SEÇİLMELİDİR?

Lümen: Bir ışık kaynağından sunulan ışık sayısını temsil eden lümen, LED ampul tipleri arasında tercih yapar iken ilgi etmeniz gereken mühim noktalardan biridir. Bir ampulün yaydığı ışığın parlaklığını belirtmek amacıyla doğru ölçüttür. Lümenin yüksek olması aydınlatma ürününün parlak ışık vermesi manasına gelmektedir.

Renk ısısı: Ampulün yaydığı ışığın renk özelliğini belirleyen unsurdur. Ölçü birimi Kelvin olan renk ısısı, imal edilen ışığın sıcaklık ve soğukluk olarak açıklanmasıdır. Renk ısısı 3600K-6500K arasında olan aydınlatma ürünleri soğuk, 2700K-3000K arası ise sıcak renk olarak kabul edilir.

Diğer bir söyleyişle sarı renk türevleri sıcak, gün ışığına yakın renk türevleri ise soğuk olarak değerlendirilir. Renk ısısı seçerken ampulden sunulan ışığın cisimlerin gerçek rengini ne kadar iyi gösterdiğine ilgi edilmelidir.

Renk oluşturma indeksi (CRI): Işığın renk özelliklerini tespit etmek amacıyla renk ısısının yanı sıra renk oluşturma indeksi de olabildiğince mühimdir. Renk oluşturma indeksi bir ampulün renk üretme becerisini ölçer ve CRI olarak bilinmektedir. Aydınlatma ürününün renk oluşturma indeksi ne kadar yüksek ise renk oluşturma yeteneği o kadar yüksektir.