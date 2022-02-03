Evde bakım maaşının yatırıldığı iller merak ediliyor. Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşının yatırıldığı iller merakla araştırılıyor. Hak sahibi vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığı da akıllarda yer alıyor. Peki, 3 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...