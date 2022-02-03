Evde bakım maaşının yatırıldığı iller merak ediliyor. Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşının yatırıldığı iller merakla araştırılıyor. Hak sahibi vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığı da akıllarda yer alıyor. Peki, 3 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
3 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının Şubay ayı ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.