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    • Ekonomi
    • 03.02.2022 09:48
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    • 03.02.2022 09:48
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    3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Şubat ayı zamlı evde bakım parası yatan iller güncel liste!

    3 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Konu hakkında yapılan aramalar sabahın ilk saatleriyle birlikte artışa geçti. Aylık alan vatandaşlar ve aileleri konu hakkında yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere maaşların yatırılıp yatırılmadığına dair sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden ya da SMS ile rahatlıkla yapılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    3 Şubat zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşının yatırıldığı iller merak ediliyor. Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşının yatırıldığı iller merakla araştırılıyor. Hak sahibi vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığı da akıllarda yer alıyor. Peki, 3 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    3 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım maaşının Şubay ayı ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi 3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Şubat ayı zamlı evde bakım parası yatan iller güncel liste!
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