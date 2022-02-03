10.000, 50.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! Hesaplara yatıyor! 395,61 TL ve 1.534,25 TL taksitle 3 ay sonra ödeyin!

Halkbank'ın nakit sıkıntısı çekenlere özel sunduğu kredi kapsamında, 1.000 TL ile 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisi desteği verilmesi hedefleniyor. 52,50 TL kredi tahsis cüretini ödemek istemeyenler ise kredi tahsis ücreti olmadan da krediden %1,76 faiz oranları ile kullanılabilmektedir. Hızlı başvuru kanalları kullanılarak talep edilecek kredi, vatandaşların birçok ihtiyacının çözümünde avantajlı oranları ile destek oluyor.

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