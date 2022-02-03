10.000, 50.000 ve 125.000 TL anında alabilirsiniz! Hesaplara yatıyor! 395,61 TL ve 1.534,25 TL taksitle 3 ay sonra ödeyin!

Halkbank'tan 10.000 TL hızlı kredi müjdesi! Halkbank düşük faiz oranları ile 10.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olanlara Hızlı Kredi ile finansman sağlıyor. Acil nakit arayanlara özel düşük miktarlı anında kredi kampanyası, %1,71'den başlayan faiz oranları ile sunulmaktadır. 36 aya varan vade seçeneklerine de yer veren Halkbank, aylık 395,61 TL ödeyerek vatandaşların 10 bin TL'ye kadar nakit desteğinden yararlanmasını sağlıyor.
Halkbank'ın nakit sıkıntısı çekenlere özel sunduğu kredi kapsamında, 1.000 TL ile 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisi desteği verilmesi hedefleniyor. 52,50 TL kredi tahsis cüretini ödemek istemeyenler ise kredi tahsis ücreti olmadan da krediden %1,76 faiz oranları ile kullanılabilmektedir. Hızlı başvuru kanalları kullanılarak talep edilecek kredi, vatandaşların birçok ihtiyacının çözümünde avantajlı oranları ile destek oluyor.
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Vakıfbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenlere 3 ay ödemesiz dönemli kredi verilmektedir. Ayrıca SMS ile kolay başvuru yollarının da bulunduğu kredi, acil nakit arayanlara ve bireysel tüm ihtiyaçları için finansman kullanmak isteyenlere çare oluyor. 36 aya varan vade fırsatlarını kullanarak, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile kredisini şimdi alanlar 3 ay sonra ödemeye başlayabilecekler.