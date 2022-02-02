Ticaret Bakanlığı tüketici haklarını koruyan düzenlemelere gitti! Sahte indirim yapan yandı

Ticaret Bakanlığı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde tüketiciyi koruyan düzenlemelere gitti. Yeni düzenlemeler 1 Mart tarihinde yürürlüğe girecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda ispat külfeti reklam verene ait olacak. Mal ve hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğu reklamlarda faiz oranı, tüketiciye toplam maliyetin aylık ve yıllık yüzde değeri, kredi vadesi, geri ödeme koşulları açıkça gösterilecek. Krediye ilişkin ayrıntılar reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde ya da açılır ekranda yer verilecek. Yönetmeliğe "reklamlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere 'indirimden önceki fiyat' ibaresi eklendi. Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. İnternette karşılaştırmalı fiyat sunumunda da düzenleme yapıldı. İnternette satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna yönelik bilgiye aynı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği açılır ekranda kolayca görünebilecek şekilde yer verilecek. Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında reklam ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.



NELER DEĞİŞECEK

● İndirim oranları en düşük fiyata göre belirlenecek.

● Sıralamadaki sponsorlu ürünler belirtilecek.

● Sadece satın alanlar yorum yapabilecek.

● Vatandaş sahte değerlendirmelerle yönlendirilemeyecek.

● İnternette karşılaştırmalı fiyat sunumu yapılacak.

● Şikayet sitelerine düzenleme yapılacak. Satıcıya şikayet sitelerinde 72 saatlik cevap verme hakkı verilecek.

● Kredili satışta faiz, vade, maliyet açıkça gösterilecek.

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