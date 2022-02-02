Rapor parası, çalışan bir kişinin hamileliği ya da iş kazası, hastalık gibi sorunlar nedeniyle SGK tarafından ödenir. Bunun için çncelikle işçinin raporu alıp işverene iletmesi gerekir. İşveren de raporu e-rapor sistemine girer. SGK yetkilileri raporu onaylarsa PTT'ye talimat verir. Böylelikle de işçiye mesaj gönderilir. İşçi de PTT'den parasını çekebilir. Ödemelerin yatıp yatmadığı da e-Devletten kontrol edilir. Şubat ayında en çok araştırılan konuların başonda rapor ücreti geldi. Peki Rapor ücreti yattı mı, ne zaman yatar? Rapor parası ne kadar 2022? E-Devlet 4A/4B İşgörememezlik ödeneği sorgulama ekranı haberimizde...
RAPOR PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
Şubat ayında rapor ödemesi bekleyen çalışanlar sık sık araştırmalar yapıyor. Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Çalışanların 2 ay içerisinde bu öemeyi alması gerekiyor. Aksi taktirde ücret SGK'ya tekrar iade ediliyor. Aşağıdaki linkten ödemelerinizin yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.
RAPOR PARASI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET
RAPOR PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?
İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.