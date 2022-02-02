Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?

"Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Ocak ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman yapılacak? İşte cevabı...
OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları 3 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.
3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da duyurulacak veriler ocak ayı enflasyonunu gösterecek. Açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verileri paylaşılacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.