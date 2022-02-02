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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 12:06
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    • 02.02.2022 12:08
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    Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Enflasyon oranı için geri sayım sona eriyor. Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası 2022 Ocak ayı enflasyon tahmini geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olan, kira artış oranı gibi rakamları etkileyen enflasyon oranı ile TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Peki, Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    "Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Ocak ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Ocak 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon açıklaması ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

    OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon rakamları 3 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak.

    3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da duyurulacak veriler ocak ayı enflasyonunu gösterecek. Açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verileri paylaşılacak.

    OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

        YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE YÜZDE 48,42'YE YÜKSELDİ

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

        ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti.
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