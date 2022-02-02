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    • Ekonomi
    • 02.02.2022 10:17
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    • 02.02.2022 10:18
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    Fiat ve Renault'tan vatandaşı havalara uçuracak iddia! Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar! 100.000 TL düşecek

    Vatandaşları oldukça mutlu edecek bir iddia gündeme bomba gibi oturdu. Otomobil fiyatlarının baya artmasından sonra Fiat ve Renault'tan yeni bir hamle gelebilir. Ocak 2022 itibari ile gelen ÖTV indirimi ile sıfır otomobil fiyatlarında belli oranda indirime gidildi. Fakat her ne kadar ÖTV indirimi ile fiyatlar indirilmiş olsa da şu an amacıyla durumu hazırda sıfır otomobil piyasasında 250 bin TL – 300 bin TL arasında otomobil bulmak olabildiğince zor. Tam da bu noktada sıfır otomobil alacakları heyecanlandıracak iddia Fiat üzerinden meydana atıldı. İddialara göre Fiat Türkiye amacıyla yeni bir donanım oranına geçmeyi planlıyor. Bu donanım düzeyi yardımıyla fiyatlar biraz daha düşebilir.

    takvim.com.tr
    Türkiye’de 150 bin TL’ye sıfır araç satacaklar

    Fiat ve Renault ile ilgili bomba gibi bir iddia gündem oldu. İki otomotiv devi, çoğalan fiyatlar sebebiyle Türkiye ve aynısı ülkelere yönelik, özel belli donanımların olmadığı otomobiller üretecek. Renault'un ucuza üreteceği otomobiller arasında Clio'nun da olacağı öne sürülürken, aracın fiyatının da 150 bin TL olacağı belirtiliyor.

    150 BİN TL'YE SIFIR CLİO

    Fiat'ın sonrasında benzer bir iddia Renault amacıyla de meydana atıldı. İddialara göre Renault da Fiat aynısı bir strateji üstünde çalışıyor. Bu stratejinin ne derece işe yarayacağı ise şuandan merak hususu olmuş durumda. İddialara göre; Renault, Türkiye ve aynısı ülkelere özel boş bir Clio üretecek. Bu Clio'nun durumu hazırda satışta olan Clio ile tek benzerliği dış manzarası olacak. Mesela bluetooth destekli bir radyonun yerini, düz bir radyo alacak. Bu radyonun tek özelliği ise FM bantlarını çalmak olacak.

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    Hem de aynaların manuel çubuklu ve camların da çevirmeli olarak açılması alternatifler arasında. Hava yastığı doğrultusunda da birtakım kısıtlamalar olacağı iddialar arasında. Tabi ki bu kadar kısıtlama fiyat etiketine olumlu bir şekilde yansıyacak. Türkiye'de bu otomobilin vergiler dahil 150 bin TL düzeyinde bir fiyattan satılacağı öne sürülüyor.

        FİAT 100 BİN TL DÜŞECEK

        Fiat, durumu hazırdaki boş modellerini biraz daha boşaltacak. Yani mevcuttaki opsiyonlar da silinmiş olacak. Örnekle anlatacak olursak 4 cam otomatik yerine 4 cam da manuel duruma dönecek. Klimanın bile tamamıyla kaldırılması bile gündemde. Eğer bu şekilde bir adım atılırsa en boş bir donanım düzeyi meydana çıkmış olacak. Eğer Fiat bu şekilde boş bir model çıkartırsa fiyatına dair ilk bilgi ise 150 bin TL olacağı yönünde. Şu an amacıyla markanın en ucuz modeli 250 bin TL dolaylarında satılmaya devam ediyor.

        Alınan yeni karar gereği ÖTV matrah dilimleri şu şekilde uygulanacak:

        Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda;

        -ÖTV matrahı 120 Bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 ÖTV diliminde

        -ÖTV matrahı 120 Bin TL'yi aşıp 150 Bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50 ÖTV diliminde

        -ÖTV matrahı 150 Bin TL'yi aşıp 175 Bin TL'yi aşmayanlar yüzde 60 ÖTV diliminde

        -ÖTV matrahı 175 Bin TL'yi aşıp 200 Bin TL'yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV diliminde

        -Diğerleri yüzde 80 ÖTV diliminde


        Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geride bıraktığımız lakin 2000 cc'yi geçmeyenler

        Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor kuvveti 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyenler

        -ÖTV matrahı 130 Bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 ÖTV diliminde

        -ÖTV matraahı 130 Bin TL'yi aşıp 210 Bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50 ÖTV diliminde

        -Diğerleri yüzde 80 ÖTV diliminde yer alacaklar
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        Haberler Ekonomi Fiat ve Renault'tan vatandaşı havalara uçuracak iddia! Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar! 100.000 TL düşecek
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