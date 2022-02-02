Fiat ve Renault'tan vatandaşı havalara uçuracak iddia! Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar! 100.000 TL düşecek

Fiat ve Renault ile ilgili bomba gibi bir iddia gündem oldu. İki otomotiv devi, çoğalan fiyatlar sebebiyle Türkiye ve aynısı ülkelere yönelik, özel belli donanımların olmadığı otomobiller üretecek. Renault'un ucuza üreteceği otomobiller arasında Clio'nun da olacağı öne sürülürken, aracın fiyatının da 150 bin TL olacağı belirtiliyor.
150 BİN TL'YE SIFIR CLİO
Fiat'ın sonrasında benzer bir iddia Renault amacıyla de meydana atıldı. İddialara göre Renault da Fiat aynısı bir strateji üstünde çalışıyor. Bu stratejinin ne derece işe yarayacağı ise şuandan merak hususu olmuş durumda. İddialara göre; Renault, Türkiye ve aynısı ülkelere özel boş bir Clio üretecek. Bu Clio'nun durumu hazırda satışta olan Clio ile tek benzerliği dış manzarası olacak. Mesela bluetooth destekli bir radyonun yerini, düz bir radyo alacak. Bu radyonun tek özelliği ise FM bantlarını çalmak olacak.
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Hem de aynaların manuel çubuklu ve camların da çevirmeli olarak açılması alternatifler arasında. Hava yastığı doğrultusunda da birtakım kısıtlamalar olacağı iddialar arasında. Tabi ki bu kadar kısıtlama fiyat etiketine olumlu bir şekilde yansıyacak. Türkiye'de bu otomobilin vergiler dahil 150 bin TL düzeyinde bir fiyattan satılacağı öne sürülüyor.