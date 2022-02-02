Fiat ve Renault'tan vatandaşı havalara uçuracak iddia! Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar! 100.000 TL düşecek

FİAT 100 BİN TL DÜŞECEK

Fiat, durumu hazırdaki boş modellerini biraz daha boşaltacak. Yani mevcuttaki opsiyonlar da silinmiş olacak. Örnekle anlatacak olursak 4 cam otomatik yerine 4 cam da manuel duruma dönecek. Klimanın bile tamamıyla kaldırılması bile gündemde. Eğer bu şekilde bir adım atılırsa en boş bir donanım düzeyi meydana çıkmış olacak. Eğer Fiat bu şekilde boş bir model çıkartırsa fiyatına dair ilk bilgi ise 150 bin TL olacağı yönünde. Şu an amacıyla markanın en ucuz modeli 250 bin TL dolaylarında satılmaya devam ediyor.