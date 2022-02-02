Faturalarda yüzde 11 indirim kararı! 210 KW elektrik ne kadar? 1 KW elektrik kaç TL? Hangi ev aleti ne kadar elektrik harcıyor?

Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş ise elektrik faturalarındaki limit değişikliğini şu şekilde değerlendirdi;

1 Ocak tarihi itibariyle yeni elektrik fiyatları açıklandı. Birinci kademe 1 Kwh tüketilen elektriğe 1,37 TL ödeme yapıyorsunuz. Bir de ikinci kademe var burada ise kwh başına 2,06 TL ödeme yapılıyor. Burada limitler değişti.

Yeni durumda ise şöyle oluyor:

210 kwh'a kadar olan tüketim 1,37 TL olan düşük fiyatla çarpılıyor. Bu da 287,7 TL ediyor. 100 kwh tasarruflu faturanın üzerine harcarsanız. 206 TL her 100 kwh'da ödeme yapıyorsunuz.