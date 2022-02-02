AGİ kalktı! 2022 Şubat ayı maaşları sil baştan değişti! Asgari Geçim indirimi Şubat maaşlarını etkiledi mi? 5000 ve 8.000 TL brüt maaşı olan...

Milyonlarca çalışan amacıyla vergi istisnası ile hesaplanan maaşlar dünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Asgari ücretliler 676 lirayı bulan vergiden istisna sayılacak. Diğer çalışanlar ise 638 lira daha az vergi ödeyecek. 2022'de maaş ödemeleri ile alakalı mühim bir farklılık yaşama geçiriliyor. Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılması ile eş güdümlü vergi kesintileri de kaldırıldı. Vergilerin kaldırılması sonrası, Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) ne olacağı ve nasıl yapılacağı merak hususu oldu. AGİ gerçekten bir vergi iadesi olarak uygulanıyordu. Yani devlet alacağı gelir vergisinin bir bölümünü çalışanın eş ve uygar haline göre iade ediyordu. Asgari ücretten alınan bütün vergilerin kaldırılması sebebi ile vergilerden kaynaklanan bir ödeme yapılmayacak. Öte yandan 2022 ile eş güdümlü devlet desteklerine de zam yapıldı. 65 yaş aylığı bin 84 TL'ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL'ye yükseltildi. Hem de evde yakınına bakanlar amacıyla yapılan gelir ölçütü de arttı. Buna göre eve giren vatandaş başı geliri 2.835 liradan az olanlar bu haktan yararlanabilecek. Peki asgari ücretin üstünde maaş alanların hali ne olacak? Kimler AGİ ödemesi alacak? AGİ'nin kaldırılması maaşların düşmesine neden olacak mı? Çalışanların AGİ ile alakalı merak ettiği sorular yanıtını buldu.
AGİ KALKTI MI? ŞUBAT AYI MAAŞLARI DEĞİŞTİ Mİ?
AGİ kaldırıldı mı konusuyla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında bulundu. Hatırlanacağı gibi, asgari ücret üzerindeki vergi kesintisi kaldırılmıştı. İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklaması ve 10 soruda 2022 AGİ ücretleri alakalı detaylar...
Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50 oranındaki tarihi zamdan sonra vergilerin de kaldırılmasıyla ilk uygulamalar bugün başlıyor.
Ocak maaşını bu günden itibaren alacak olan çalışanlar vergi ödememiş olacak. Asgari ücretliler 676 liralık gider ve damga vergisinin tamamını ödemezken daha yüksek maaş alanlar yönünden bakıldığında ise 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilmiş olacak.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda
Bu hususta akıllara takılan sorulardan bazılarının cevapları şöyle:
1- KİMLER VERGİ ÖDEMEYECEK?
Asgari ücret ile çalışanlar hiç vergi ödemeyecek. Böylece asgari ücretle çalışan bir işçinin 676 lirayı bulan bir vergi üstünlüğü meydana çıkacak. Vergi istisnası olmasaydı net asgari ücret 3.952 liraya düşecekti.