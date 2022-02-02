AGİ kalktı! 2022 Şubat ayı maaşları sil baştan değişti! Asgari Geçim indirimi Şubat maaşlarını etkiledi mi? 5000 ve 8.000 TL brüt maaşı olan...

9-BEKÂR ÇALIŞANLAR İLE EVLİ ÇALIŞANLAR ARASINDA ÜCRET VERGİSİNDE BİR FARK OLACAK MI?

Eski sistemde, evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarından kesilen verginin tamamı iade edildiği amacıyla pozitif ayrımcılık uygulanıyordu. Yeni sistemde bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldığı amacıyla eşi çalışmayan ve üç çocuklu işçi ve memurlara yapılan pozitif ayrımcılık sona erdi.

10-ÇOCUKLU ÇALIŞANLAR AMACIYLA HİÇBİR ÜSTÜNLÜK OLMAYACAK MI?

Herkes amacıyla vergi kaldırıldığından, çocuklu çalışanlara vergi iadesi yolu ile bir üstünlük sağlama imkânı ortadan kalktı. Eşi çalışmayan ve çocuklu çalışanlara pozitif ayrımcılık sağlanabilmesi amacıyla hazineden "aile yardımı" ve "çocuk yardımı" şeklinde direkt olarak ödeme yapılabilir. Ancak, şu anda bu tür bir çalışma bulunmuyor.