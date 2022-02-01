Ve netleşti! Sıfır km otomobiller ÖTV'siz ve MTV olmadan satılıyor! 450.000 TL'ye kadar vergi istisnası var

%40 ENGELLİ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Ana şartlar yukarıda belirtildiği gibidir fakat en az %40 ve en çok %89 engelli diliminde bulunuyorsanız aşağıda bildirdiğimiz şartlara da uyum sağlamanız gereklidir.

%40 engelli vasıta alım şartları:

Sıfır alınacak olan aracın kesinlikle engelli vatandaşın üstüne yapılmalıdır

Engelli sürücünün H sürücü belgesine sahip olması gereklidir. (Ehliyetinde özel tertibatlı engelli aracı kullanabilir ibaresinin yer alması da aranan koşullar arasındadır.)

Engelli aracının, engelli vatandaşın engelli haline göre özel olarak tasarım edilmesi gerekmektedir.

Kesinlikle özel olarak tertibat edilmiş olan engelli otomobil diğer bir kişiye sürmek hedefli olarak dahi verilemez.

%40 engelli bireyin uzuv kaybının olması gerekir.

%40 ile %89 arasında engelli olan vatandaşlar amacıyla engelli ÖTV %26.3 yapılır iken KDV ise %15.24 olarak uygulanmaktadır.