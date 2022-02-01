Ve netleşti! Sıfır km otomobiller ÖTV'siz ve MTV olmadan satılıyor! 450.000 TL'ye kadar vergi istisnası var

Sıfır arabalar MTV ve ÖTV'siz olarak satılıyor. 2022 senesinde satış fiyatı sınırı 450 bin 500 lira olarak belirlendi. Vergi istisnası sunuluyor. Devlet engelli ve malul vatandaşlara detaylı destek ve muafiyetlerle basitlik sağlıyor. Bunlardan biri de vergi istisnası. Yeni vasıta alacak olan engellilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) kapsamında muafiyet olanağı sunuluyor. Peki bu haktan kimler yararlanır? Başvuru nasıl yapılır? Üzerine otomobiller alınan engelli vatandaşın engelli sürücü belgesi alması lazım olur mi? Araçlar kaç senede bir değiştirilebilir? İşte bütün detaylar...
2022 YILI ENGELLİ ARAÇ ALIMI NE DEMEKTİR?
Türkiye'de engelli raporu olan bireyler, özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf olarak araba satın alabilmelerine engelli araba alımı denir. Engellilerin hayatlarında basitlik sağlanması hedefiyle oluşturulan indirimler, %40 üzeri ve %90 üzeri engellilik hallerine göre 2 değişik şekilde uygulanır. %90 engelli raporu ile alınan arabalar, engelli vatandaşın yakınlarının yararlanabileceği indirimleri kapsarken, %40 engelli raporu ile alınan arabalar, engellinin kendi kullanacağı arabalar olarak sınıflandırılır.
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ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL LİSTESİ: FIAT GRUBU
Fiat Egea Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak alınabiliyor. Yeni Egea Cross'un yalnızca Lounge paketi haricindeki tamamı gene ÖTV'siz alınabiliyor. Egea Hacthback'te de Lounge paket hariç tamamı ÖTV'den muaf tutuluyor. Egea Station Wagon'da da 1.6 Multijet dizel motora sahip Lounge paket dışındakiler ÖTV'siz alınabiliyor.