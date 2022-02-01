Son dakika kredi haberi: Faizler sıfırlandı! Beklenen müjdeli haber geldi! 3 banka faizsiz kredi başvurusu almaya başladı

ING Bank İhtiyaç Kredisi fırsatlarıyla vatandaşların nakit sorunlarını en hesaplı oranlarla çözmeye devam ediyor. %1,59'dan başlayan faiz oranları ile 20.000 TL'ye kadar kredilerde avantajlar sağlayan ING Bank, daha yüksek ihtiyaç kredisi taleplerini ise düşük faiz oranları üzerinden değerlendirmektedir. 36 aya varan vade seçenekleriyle geri ödeme planlarını en bütçesine uygun yaparak rahat bir ödeme dönemi geçirmek isteyenlere de ayrıcalıklar sunuluyor.
Özel faiz oranlarının yanı sıra Turuncu Ekstra programı kapsamında aylık harcamalarının 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Kart ile yapan müşterilere özel 5.000 TL'ye kadar %0 faiz oranları ile faizsiz kredi desteği de veriliyor. Söz konusu kampanya kapsamında, 5.001 TL ve üzerinde kredi talepleri için %1,99 faiz oranları ile kredi kullanımına da olanak sağlanmıştır.
Akbank İhtiyaç Kredisi
Nakit ihtiyacı çekenlere özel Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi kampanyası tam zamanında yetişiyor. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kredisini şimdi alanlar, 92 güne kadar erteleme avantajlarından yararlanabiliyor.