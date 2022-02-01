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    • Ekonomi
    • 01.02.2022 16:57
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    • 01.02.2022 16:59
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    Son dakika kredi haberi: Faizler sıfırlandı! Beklenen müjdeli haber geldi! 3 banka faizsiz kredi başvurusu almaya başladı

    Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları düşüşe geçti. Faizsiz 5 bin liraya kadar kredi destekleri, 3 ay erteleme seçenekleri ve yüksek miktarda nakit ihtiyacına düşük faiz oranları ile krediler sunuluyor. En uygun geri ödeme seçenekleri ile Şubat ayında da vatandaşların talep edebilecekleri tüm ihtiyaç kredileri nakit sorunlarına çözüm üretmeye hazırlanıyor. ING Bank, N Kolay ve Akbank’tan yapılan duyurular ile vatandaşlar yeni yılın en uygun ihtiyaç kredilerinden yararlanabilecekler. İşte vatandaşların cebini rahatlatacak cazip kredi seçenekleri.

    takvim.com.tr
    Faizler sıfırlandı! Beklenen müjdeli haber geldi!

    ING Bank İhtiyaç Kredisi fırsatlarıyla vatandaşların nakit sorunlarını en hesaplı oranlarla çözmeye devam ediyor. %1,59'dan başlayan faiz oranları ile 20.000 TL'ye kadar kredilerde avantajlar sağlayan ING Bank, daha yüksek ihtiyaç kredisi taleplerini ise düşük faiz oranları üzerinden değerlendirmektedir. 36 aya varan vade seçenekleriyle geri ödeme planlarını en bütçesine uygun yaparak rahat bir ödeme dönemi geçirmek isteyenlere de ayrıcalıklar sunuluyor.

    Özel faiz oranlarının yanı sıra Turuncu Ekstra programı kapsamında aylık harcamalarının 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Kart ile yapan müşterilere özel 5.000 TL'ye kadar %0 faiz oranları ile faizsiz kredi desteği de veriliyor. Söz konusu kampanya kapsamında, 5.001 TL ve üzerinde kredi talepleri için %1,99 faiz oranları ile kredi kullanımına da olanak sağlanmıştır.

    Akbank İhtiyaç Kredisi

    Nakit ihtiyacı çekenlere özel Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi kampanyası tam zamanında yetişiyor. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kredisini şimdi alanlar, 92 güne kadar erteleme avantajlarından yararlanabiliyor.

        36 ay vade seçenekleri ile kullanılacak kredi kapsamında ayrıca Akbank'ın birçok avantajlı bankacılık hizmetinden yararlanmak da mümkündür.

        Akbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi ayrıcalıklarından yararlanmak isteyenlere özel %2,44'ten başlayan faiz oranları da uygulanır. Cazip faiz oranları ile geri ödemelerini en avantajlı oranlar ile yapmak isteyenlere özel ihtiyaçlarını karşılayacak oranlarda kredi kullandırılmaktadır. Aylık düşük taksit oranları ile birçok ihtiyaçları için vatandaşların uygun ihtiyaç kredisi kullanması sağlanıyor.

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        N Kolay 1.000 TL Faizsiz Kredi

        Aktif Bank N Kolay ile 30 gün boyunca 1 TL bile faiz veya masraf ödemeden vatandaşların faizsiz 1.000 TL kredi kullanması sağlanacak. Türkiye'de bir ilke imza atan N Kolay, hızlı kredi süreci ile anında hesaplara bin lira göndererek ihtiyaç kredisi desteğini sunuyor.

            Kısa vadeli ve düşük miktarda ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyenlerin başvurduğu kampanya, sadece 30 gün vade için faizsiz olarak kullandırılmaktadır. Sonraki vadelerde ise uygun faiz oranları işletilir.

            Ayrıca N Kolay İnternetten Anında Kredi ile Aktif Bank üzerinden vatandaşların 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisinden %1,59'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile kullanması sağlanıyor.
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            Haberler Ekonomi Son dakika kredi haberi: Faizler sıfırlandı! Beklenen müjdeli haber geldi! 3 banka faizsiz kredi başvurusu almaya başladı
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