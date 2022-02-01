Son dakika kredi haberi: Faizler sıfırlandı! Beklenen müjdeli haber geldi! 3 banka faizsiz kredi başvurusu almaya başladı

ING Bank İhtiyaç Kredisi fırsatlarıyla vatandaşların nakit sorunlarını en hesaplı oranlarla çözmeye devam ediyor. %1,59'dan başlayan faiz oranları ile 20.000 TL'ye kadar kredilerde avantajlar sağlayan ING Bank, daha yüksek ihtiyaç kredisi taleplerini ise düşük faiz oranları üzerinden değerlendirmektedir. 36 aya varan vade seçenekleriyle geri ödeme planlarını en bütçesine uygun yaparak rahat bir ödeme dönemi geçirmek isteyenlere de ayrıcalıklar sunuluyor.