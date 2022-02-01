Son dakika: Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi? 2022 zamlı Benzin, Motorin, LGP güncel litre fiyatı...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

1 Şubat'ta benzine zam geldi. Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği duyuruldu.

Açıklamaya göre benzinde 39 kuruş, motorinde 32 kuruş artış oldu. EPGİS tarafından yapılan açıklamada zammın 2 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

2022 ZAMLI BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.