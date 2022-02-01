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    • Ekonomi
    • 01.02.2022 17:33
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    • 01.02.2022 17:33
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    Mazot Gübre desteği ne zaman verilecek 2022? TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlara...

    Son dakika binlerce kişi bekliyor! Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen mazot ve gübre destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Çiftçiler konuya ilişkin sık sık internette araştırmalar yapıyor. Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre parası ne zaman verilecek? Mazot gübre yardımı ne kadar? İşte 2022 TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri ve diğer detaylar...

    Mazot Gübre desteği ne zaman verilecek 2022?

    En az 1 dekar alana sahip olan ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı kişilere verilen Mazot gübre desteği hakkında araştırmalar hız kazandı. iftçilere verilen mazot ve gübre desteğinin 2022 ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre parası ne zaman verilecek? Mazot gübre yardımı ne kadar?

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

    Şubat ayına geldiğimiz şu günlerde mazot gübre desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Mazot gübre destek ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama da henüz gelmedi. Son dakika gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir. Takvim.com.tr'yi takipte kalın.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR 2022?

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

    "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

        Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.

        Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.

        ÇİFTÇİYE MÜJDE!

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave ek girdi desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacaktır. 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL de girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir" ifadelerini kullandı.

        Bakan Pakdemirli, "Yapılan bu ilave destekle 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

        Kabinesi Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son yılların en bereketli ve elbette zahmetli kışını geçiriyor. Kuraklık tehdidi altında geçen birkaç yılın ardından son haftalarda yağan kar ile hamdolsun en azından bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehirlerarası yollarda ve şehir içlerindeki ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları, belediyeler kendi sorumluluk alanlarındaki yolları açık tutmak için harekete geçti. Ancak bu mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağduriyet yaşayanlar da oldu.

        Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Kar yağışı iye birlikte toprağın doymasını, barajların dolmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah ülkemiz Şubat, Mart. Nisan aylarında da yeteri kadar yağış alır ve bereketli bir yılı hep birlikte yaşarız. Bu vesile ile 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilave ile 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Özellikle hububat üreticilerimizin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdık" demişti.
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