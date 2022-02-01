AGİ Şubat maaşlarına yattı mı? AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi ne kadar, zamlı maaşlara eklendi mi? Evli, bekar, çocuklu...

AGİ Şubat maaşlarına yattı mı? AGİ kalktı mı? Evli, bekar, çocuklu Asgari Geçim İndirimi ne kadar, zamlı maaşlara eklendi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şubat ayı zamlı maaşları yatarken milyonlarca çalışanın merak ettiği konu Asgari Geçim İndirimi AGİ oluyor ve kalkıp kalkmadığı maaşlarla birlikte hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
AGİ ŞUBAT MAAŞLARINA YATTI MI?
Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak.
Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak. Bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de fiilen kalkmış oldu. Ancak devlet aslında tüm çalışanlar açısından büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu.
Eğer bu yıl AGİ uygulaması olsaydı mevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor. Yani tüm çalışanlar aslında en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu.