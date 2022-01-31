Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.01.2022 09:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2022 11:14
    ABONE OL

    Vatandaş dört köşe oldu! Binlerce iş ilanı açıklandı! Almanya günlük 110, aylık 3300 Euro maaşla işçi alımı yapacak açık kadro tüm listesi

    Vatandaşlar akın etti! Herkesin bildiği gibi vatandaşların yurt dışında ilk tercihi her zaman Almanya oluyor. Günlük 100 Euro'ya çalışma fırsatı bulan işçilerin, Almanya'daki iş ilanlarını büyük bir dikkatle takip ettiği görülüyor. Bu maaş ücretinin aylık düzlemde 3.000 Euro'yu bulması nedeniyle de iş ilanlarının hangi sektörlere yönelik oluşturulduğu merak hususu olmaya devam ediyor. Peki Almanya'da nasıl iş bulunur, hangi mesleklerde çalışılır ve ne kadar maaş alınır? İşte Almanya amacıyla güncel iş ilanları.

    takvim.com.tr
    Günlük 110, aylık 3300 euro maaşla işçi alımı...

    Almanya'da iş arayanlar amacıyla çoğu değişik iş kolundan yeni duyurular geldi. İş İlanlarına müracaatta bulunmak isteyecekler amacıyla ücret ise günlü 100, aylık 3.000 Euro. İşte vasıflı vasıfsız iş ilanları

    Almanya'da Çalışacak İşçilere Oldukça Yüksek Maaşlar

    Günlük 100 Euro'ya çalışma fırsatı bulan işçilerin, Almanya'daki iş ilanlarını büyük bir dikkatle takip ettiği görülüyor. Bu maaş ücretinin aylık düzlemde 3.000 Euro'yu bulması nedeniyle de iş ilanlarının hangi sektörlere yönelik oluşturulduğu merak hususu olmaya devam ediyor. Birbirinden detaylı iş kollarında personel açığına denk gelinirken,

    Almanya'da çalışmak isteyenlerin başvurabileceği 767.000 adet güncel ilanın olduğu da son bilgiler arasında. İşçilerin vasıflı ya da vasıfsız iş ilanları arasında başvurabildiği alternatifler artmış durumda. Hangi meslek gruplarında iş bulacağını merak eden işçilerin ise değişik alanları tercih edebilme fırsatı oluşuyor. Nitekim iş ilanları incelendiğinde, çoğu meslek grubuna dair personel gereksiniminin arttığı görülmekte.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

        Almanya'da Vasıflı ve Vasıfsız Binlerce İşçi Alımı Yapılıyor

        Almanya vasıflı ve vasıfsız işçi alımı yaparken, 767 bini aşan iş ilanı gündeme bomba gibi düştü. İlanların geneline ve ülkedeki çalışan açığına bakıldığında ise tır şoförlüğünün son zamanlardaki en büyük çalışan arayışlarından biri bulunduğu fark ediliyor. Bu meslek grubunun yanı sıra teknik personel ve sıhhi tesisat personeli açığının yoğunlukta bulunduğunun vurgulanması de mümkün. Almanya'da çalışmak isteyen hasta bakıcı, elektrik personeli ya da hemşireler amacıyla de büyük bir talep bulunduğu görülmekte. Büro işlerine yönelik on binlerce iş ilanına rastlanırken, muhasebe ve teknik işler kısmındaki ilanların da çoğaldığı belirtilebilmekte. Pazarlama, zanaat üretimi, otelcilik ve turizm, sağlık hizmetleri, satım alma servisi ya da hukuk kısmı da dahil olmak üzere sonsuz ilan yayınlanırken, Almanya'da Euro üzerinden maaş alabilmek isteyen personel adaylarının olanakları da giderek artıyor!

        Almanya İş İlanları

        Şubat 2022 itibariyle sitede 767 bin seviyesi iş ilanı bulunuyor. İş İlanı müracaatları amacıyla kullanabileceğiniz bağlantı: https://jobs.meinestadt.de Bağlantıyı adres satırına kopyalayıp duyurulara ulaşabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Twitter’da trend topic olan skandal
        Haberler Ekonomi Vatandaş dört köşe oldu! Binlerce iş ilanı açıklandı! Almanya günlük 110, aylık 3300 Euro maaşla işçi alımı yapacak açık kadro tüm listesi
            SON DAKİKA