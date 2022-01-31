TOKİ Bursa Gürsu konut projesi kapsamına 200 tane daireyi satışa çıkardı. 24-28 Ocak tarihlerinde başvuruları alınan konutlar kura çekilişi sonucunda sahiplerine anahtar teslim edilecek. Dairelerin 144 tanesi 2+1, 56 tanesinin ise 3+1 olduğu bilgisi verildi. Buna göre 2+1 konutlar 260 bin liradan, 3+1 konutlar da 319 bin liradan başlıyor. 2+1 konutlar için aylık taksitler 1.159 lira, 3+1 konutlar için ise taksitler 1.420 liradan başlıyor. Başvuruların sona ermesiyle birlikte kura çekilişinin yapılacağı gün için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki TOKİ Bursa Gürsu kura çekilişi ne zaman? TOKİ Gürsu 2+1 3+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi ne zaman yayımlanacak? Kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte konuya ilişkin bilgiler...