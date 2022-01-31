Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport için gerekli belgeler neler?

c) Değerli kâğıt bedeli ve harç bedeli ödendi dekontu. (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.) (Öğrenci olduğunu belgeleyenlere 25 yaşını dolduruncaya kadar harçsız -sadece pasaport defter bedeli ödemek kaydıyla- pasaport verilmektedir.)

ç) Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli pasaportlar.

d) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi. (Anne veya babanın, nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile, başvuru esnasında hazır bulunması durumunda muvafakat belgesi istenmeyecektir.)