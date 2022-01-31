Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport için gerekli belgeler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 6 ay, 1 yıl ve 3 yıl yada daha uzun süreli pasaport başvuruları için yapılacak başvuruların ücretleri de değişiklik gösteriyor ve 2022 yılında farklılıklar da yapıldı. İşte ayrıntılar...
PASAPORT FİYATLARI VE HARÇ ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?
Pasaport ücretleri 2022 yılında güncellendi. 2022 yılı için vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçlarında bu oran kadar artışa gidildi.
Buna göre 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak.
1 yıllık pasaport harcı 332.10 TL'den 452,32 TL'ye yükselecek.
3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.
PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Pasaport başvurusu yapmak için, telefonla veya internetten randevu alabilirsiniz.
Telefonla 199 nolu numaradan,İnternetten randevu.nvi.gov.tr adresinden "NVI Mobil" akıllı telefon uygulamasından randevu günü/saatinde, İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek, sıramatikten SIRA NUMARASI alarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.