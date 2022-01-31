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    • Ekonomi
    • 31.01.2022 12:12
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    • 31.01.2022 12:12
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    Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport için gerekli belgeler neler?

    Yurtdışı seyahatlerinde zorunlu olarak istenen pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu yapacak olan vatandaşlar online olarak bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ederken bir yandan da 2022 yılında pek çok alanda değişen ücretlendirmelerden dolayı pasaport başvuru ücretinin kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Peki 6 aylık, 1 yıl ve 3 yıllık pasaport fiyatları nedir? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar?

    Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport için gerekli belgeler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 6 ay, 1 yıl ve 3 yıl yada daha uzun süreli pasaport başvuruları için yapılacak başvuruların ücretleri de değişiklik gösteriyor ve 2022 yılında farklılıklar da yapıldı. İşte ayrıntılar...

    PASAPORT FİYATLARI VE HARÇ ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?

    Pasaport ücretleri 2022 yılında güncellendi. 2022 yılı için vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Yeni yılda pasaport ve ehliyet harçlarında bu oran kadar artışa gidildi.

    Buna göre 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 lira 40 kuruşa çıkacak.

    1 yıllık pasaport harcı 332.10 TL'den 452,32 TL'ye yükselecek.

    3 yıl ve üstünde süreli pasaport alanlar 1478 lira harç ücreti ödeyecek.

    PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Pasaport başvurusu yapmak için, telefonla veya internetten randevu alabilirsiniz.
    Telefonla 199 nolu numaradan,İnternetten randevu.nvi.gov.tr adresinden "NVI Mobil" akıllı telefon uygulamasından randevu günü/saatinde, İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek, sıramatikten SIRA NUMARASI alarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

        PASAPORT BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELER?

        UMUMA MAHSUS (BORDO) DAMGALI PASAPORT

        Başvuru, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılacaktır.

        (Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Yunak İlçe Nüfus Müdürlükleri)

        Gerekli Belgeler:

        a) Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

        (Sürücü belgesi, kurum kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport vb belgeler kabul edilmemektedir.)

        b) Biyometrik fotoğraf (1 adet ve başvuru sonrası geri verilecektir.)

        c) Değerli kâğıt bedeli ve harç bedeli ödendi dekontu. (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.) (Öğrenci olduğunu belgeleyenlere 25 yaşını dolduruncaya kadar harçsız -sadece pasaport defter bedeli ödemek kaydıyla- pasaport verilmektedir.)

        ç) Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli pasaportlar.

        d) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi. (Anne veya babanın, nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile, başvuru esnasında hazır bulunması durumunda muvafakat belgesi istenmeyecektir.)
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        Haberler Ekonomi Pasaport fiyatları ve harç ücretleri 2022 ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport için gerekli belgeler neler?
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