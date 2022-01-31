Elektrik faturalarındaki düzenleme nedir, faturaya nasıl yansıyacak? Aylık tüketim 150 kilovattan 210 kilovata çıktı! İşte yeni hesaplama

Beştepe'de yapılan kabine toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle bir süredir gündemde olan elektrik faturalarındaki artışa değinen Erdoğan faturalarda yeni düzenleme yapıldığını duyurdu. Müjdeli haber sonrası milyonlarca kişi Elektrik faturalarındaki düzenleme nedir, faturaya nasıl yansıyacak? 2022 Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme ile fatura nasıl hesaplanır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte düzenlemenin detayları...
ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEME NEDİR, FATURAYA NASIL YANSIYACAK?
Son dakika haberi! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
''Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık.
Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz.''
2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA
Daha önce 150 kWh'ye kadar olan tüketimler 1,37 ile çarpılarak hesaplanıyordu. 150 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılıyor ve 150 kWh tüketimin üzerine ekleniyordu. Yeni düzenleme ile birlikte değişti.
210 kWh'ye kadar olan tüketimler bundan böyle 1,37 ile çarpılarak hesaplanacak. 210 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılacak ve 210 kWh tüketimin üzerine eklenecek.
Düzenlemeye göre elektrik faturalarında artık aylık 210 kilovatsaatlik tüketim sınır olacak. Elektrik faturasının yüzde 50 zamlı gelmesi için ayda 210 kilovatsaatten fazla tüketim yapmamak gerekiyor.
210 kWh ve üzeri elektrik tüketimi artık farklı zam oranlarıyla çarpılmaktadır.