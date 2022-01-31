Elektrik faturalarındaki düzenleme nedir, faturaya nasıl yansıyacak? Aylık tüketim 150 kilovattan 210 kilovata çıktı! İşte yeni hesaplama

2022 ELEKTRİK FATURASI HESAPLAMA

Daha önce 150 kWh'ye kadar olan tüketimler 1,37 ile çarpılarak hesaplanıyordu. 150 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılıyor ve 150 kWh tüketimin üzerine ekleniyordu. Yeni düzenleme ile birlikte değişti.

210 kWh'ye kadar olan tüketimler bundan böyle 1,37 ile çarpılarak hesaplanacak. 210 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılacak ve 210 kWh tüketimin üzerine eklenecek.

Düzenlemeye göre elektrik faturalarında artık aylık 210 kilovatsaatlik tüketim sınır olacak. Elektrik faturasının yüzde 50 zamlı gelmesi için ayda 210 kilovatsaatten fazla tüketim yapmamak gerekiyor.

210 kWh ve üzeri elektrik tüketimi artık farklı zam oranlarıyla çarpılmaktadır.