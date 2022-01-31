AGİ kalktı mı, kim alacak? 2022'de Asgari Geçim İndirimi devam ediyor mu? Şubat maaşlarına AGİ eklenecek mi? Evli, bekar, çocuklu...

Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak.

Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak. Bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de fiilen kalkmış oldu. Ancak devlet aslında tüm çalışanlar açısından büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu.