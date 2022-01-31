AGİ kalktı mı, kim alacak? 2022'de Asgari Geçim İndirimi devam ediyor mu? Şubat maaşlarına AGİ eklenecek mi? Evli, bekar, çocuklu...

Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Peki, AGİ kalktı mı, kim alacak? 2022'de Asgari Geçim İndirimi devam ediyor mu? Şubat maaşlarına AGİ eklenecek mi? İşte detaylar!
Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak.
Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak. Bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de fiilen kalkmış oldu. Ancak devlet aslında tüm çalışanlar açısından büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu.
EN YÜKSEK AGİ
Eğer bu yıl AGİ uygulaması olsaydı mevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor. Yani tüm çalışanlar aslında en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu.
NASIL ÖDENECEK?
Burada bu desteğin yani 638 liranın kime ödeneceği sorusu ortaya çıkıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi gazetede yayımlanan 319 numaralı tebliğine bakıldığında tüm hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılıyor. Buna göre brüt ücret ile anlaşan çalışanlar 638 liralık gelir vergisi iadesinden yararlanıyor. Taslakta net ücretten anlaşan birisi için bu 638 liralık istisnanın nasıl ödeneceği ise yer almıyor. Bu durumda net ücretten anlaşan bir çalışanın maaş hesabındaki bu istisna işverene bir destek olarak duruyor.