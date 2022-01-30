Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? 2022 asgari ücret bu hafta hangi gün yatacak? 2022 asgari ücret kaç TL, AGİ dahil mi??

Bu sene uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımlından ilkleri barındırıyor. 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Peki, Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? 2022 asgari ücret bu hafta hangi gün yatacak? 2022 asgari ücret kaç TL? İşte detaylar!
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında belli oldu. Dolayısıyla asgari ücret Ocak ayından itibaren geçerli olmaya başladı. Ocak ayının maaşı Şubat ayı itibariyle yatacağı için ilk ödemeler Şubat ayı itibariyle ödenmeye başlanacak.
EN YÜKSEK AGİ
Eğer bu yıl AGİ uygulaması olsaydı mevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor. Daha doğrusu bu kadar vergiden vazgeçiliyor. Yani tüm çalışanlar aslında en yüksek Asgari Geçim indirimi (AGİ) olan 638 liralık iadeye kavuşmuş oldu.