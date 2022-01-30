Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? 2022 asgari ücret bu hafta hangi gün yatacak? 2022 asgari ücret kaç TL, AGİ dahil mi??

4- AGİ'nin yerine destek var mı?

Asgari Geçim İndirimi aslında bir vergi iadesi olarak uygulanıyordu.

Yani devlet alacağı 638 liralık gelir vergisinin bir kısmını çalışanın eş ve medeni durumuna göre geri iade ediyordu. Burada 2022 yılı için en yüksek AGİ üç çocuklu eşi çalışmayan birisi için 638 lira olacaktı. Bu durumda bunun tamamı iade edilecekti. Şimdi bakıldığında aslında AGİ kalkmış olsa da maaşların tamamında üç çocuklu ve eşi çalışmayan yani en yüksek AGİ miktarınca vergiden vazgeçilmiş durumda.

5- Part-time çalışanlar istisnadan yararlanacak mı?

Ayın belli zamanlarında çalışanlar, yani kısmi süreli çalışanlar da istisnadan tam olarak yararlanacak. Taksici, dolmuşçu, terzi, kuaför gibi basit usule tabi olan mükelleflerin yanında çalışanlar da istisnadan yararlanacak.

6- Birden fazla iş yerinde çalışanın hesabı nasıl yapılacak?

Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Örneğin bir çalışan ilk işyerinden 7 bin TL ikinci işyerinden ise 3 bin TL brüt ücret alıyorsa vergi istisnası 7 bin lira ücreti için uygulanacak, 3 bin liralık ücretinden gelir ve damga vergisi kesilecek.