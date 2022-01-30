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    • Ekonomi
    • 30.01.2022 14:03
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    • 30.01.2022 14:03
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    Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) belli oldu mu?

    Ocak ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TÜİK her ay bir önceki ayın enflasyon oranlarını duyuruyor. Şubat ayına sayılı günler kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." sözlerine yer vermişti. Peki, Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarında. Peki Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) açıklandı mı? İşte detaylar!

    ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 10:00'da yapılacak.

    ENFLASYON TAHMİNLERİ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz açıklamasında bulundu. Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %11,8). Enflasyonun 2023 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %7,0).

        Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %18,6-27,8 aralığında -orta noktası %23,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %9,6-14,0 aralığı ile %11,8). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %3,4-13,0 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %4,6-9,4 aralığı ile %7,0). Sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır. Önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz.

        Ticari ve bireysel kredileri yakından takip ediyoruz. Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreği ile birlikte yakından takip ediyoruz.

        MB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme sürecini yürütüyoruz, bu kapsamda liralaştırma süreci MB'nin politikalarının asli unsurlarından biridir.
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) belli oldu mu?
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