Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarında. Peki Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) açıklandı mı? İşte detaylar!
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 10:00'da yapılacak.
ENFLASYON TAHMİNLERİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz açıklamasında bulundu. Enflasyonun 2022 yıl sonunda %23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %11,8). Enflasyonun 2023 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %7,0).