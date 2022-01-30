Ocak ayı TÜİK 2022 son dakika enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK enflasyon oranı (rakamları) belli oldu mu?

Ticari ve bireysel kredileri yakından takip ediyoruz. Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreği ile birlikte yakından takip ediyoruz.

MB'nin tüm politika araçlarında TL'yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme sürecini yürütüyoruz, bu kapsamda liralaştırma süreci MB'nin politikalarının asli unsurlarından biridir.