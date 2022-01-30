Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca vatandaş maaş farkları ve ek zamlar hakkında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Milyonları ilgilendiren emekli ve memur ek zam yasa teklifi, Meclis'te kabul edildi. Peki, Memur maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Bağkur, Emekli Sandığı, memur, memur emeklisi maaş farkları, ek zam neden yatmadı? İşte detaylar!
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.
8 madde görüşüldü. En önemli maddelerin başında memur ve emekliye zam yer alıyordu. Memur ve emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifi mecliste kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Memur ve emekliye ek zammı içeren Kanun Teklifi meclisten geçti. Emekli ve memur maaş zam farkı ödemesi için bir sonraki maaş döneminin beklenmeyecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı içerisinde tebliği yayınlaması bekleniyor.