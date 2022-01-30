İslam Memiş'ten Şubat için bomba gibi flaş kripto para yorumu! Türkiyekripto parada tüm dünyayı şaşırtacak! Gözler FED toplantısında

İslam Memiş'ten kripto paralarla ilgili gözleri fal taşı gibi açtıracak tahminler geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kripto paralara ilişkin tarih verdi. Tüm kripto para yatırımcılarını ilgilendiriyor. Kripto para almak isteyen, ya da mevcut kripto paralarını satmak isteyenlere uyarı yapıldı. Gözler Fed'in Şubat ayı toplantısında! Nedeni ise İslam Memiş'in kritik açıklamaları... Memiş "Bundan sonra şubat ayına odaklanacağız" dedi. İşte Memiş'ten son dakika kripto para değerlendirmeleri...
Son dönemlerdeki düşüşüyle birlikte yatırımcısını bir hayli tedirgin eden kripto para piyasalarında yeniden hareketlilik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken kritik tahminlerde bulundu.
YATIRIMCILAR YENİDEN KRİPTO PARA PİYASASINA GEÇEBİLİR
Memiş, "Fed kararlarına göre yatırımcılar kripto para piyasasına tekrar geçebilir. O psikolojik direnç seviyesi olan 40 bin dolar seviyesi üstünde ataklar görebiliriz diye tahmin ediyorum" dedi.
TÜRKİYE SÜRPRİZ ÇIKIŞLAR YAPABİLİR
Kripto para piyasasında yasal düzenlemelere değinen İslam Memiş, "Aracı kurumlara yasal düzenleme getirerek bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar. Bu vergilendirme işlem yapanlar ve diğer yandan da aracı kuruluşlar için olacaktır diye düşünüyorum. Kazancın olduğu yerde her zaman vergilendirme olur. Dolayısıyla burada bir kazanç olduğu için devlet buradan bir şeyler alacaktır" şeklinde konuştu.
Yeni düzenlemelere ilişkin öngörülerini aktaran İslam Memiş, "Ben yatırımcılar ve ülkenin kariyeri açısından olumlu şeyler yapılacağını düşünüyorum. Yasakçı değil aksine bu piyasada Türkiye sürpriz bir çıkış yapabilir. Türkiye'den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir" ifadelerini kullandı.
KRİPTO PARALARA YÜZDE 40 VERGİ GELİR Mİ?
Yüzde 40 vergilendirme olacağı iddiaları için "Bu tarz kulaktan dolma bilgilerle yorum yapmayı yanlış buluyorum. İlk ağızdan bunları duymak bence çok daha sağlıklı" diyen İslam memiş, "Hükümetin bu yılın ilk yarısına gelmeden kripto para piyasası ile alakalı, metaverse ile alakalı daha doğrusu bu dijital sistemle ilgili yeni ve güzel adımlar atacağını tahmin ediyorum." dedi.