İslam Memiş'ten Şubat için bomba gibi flaş kripto para yorumu! Türkiyekripto parada tüm dünyayı şaşırtacak! Gözler FED toplantısında

Yeni düzenlemelere ilişkin öngörülerini aktaran İslam Memiş, "Ben yatırımcılar ve ülkenin kariyeri açısından olumlu şeyler yapılacağını düşünüyorum. Yasakçı değil aksine bu piyasada Türkiye sürpriz bir çıkış yapabilir. Türkiye'den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir" ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARALARA YÜZDE 40 VERGİ GELİR Mİ?

Yüzde 40 vergilendirme olacağı iddiaları için "Bu tarz kulaktan dolma bilgilerle yorum yapmayı yanlış buluyorum. İlk ağızdan bunları duymak bence çok daha sağlıklı" diyen İslam memiş, "Hükümetin bu yılın ilk yarısına gelmeden kripto para piyasası ile alakalı, metaverse ile alakalı daha doğrusu bu dijital sistemle ilgili yeni ve güzel adımlar atacağını tahmin ediyorum." dedi.