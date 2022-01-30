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    • Ekonomi
    • 30.01.2022 09:20
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    • 30.01.2022 09:20
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    31 Ocak 2022 MTV hesaplama: 1. taksitte hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV gecikme faizi hesaplama nasıl yapılır?

    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her sene Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Bu sene 1. taksit ödeme süresi yarın sona erecek. Aynı zamanda kar yağışı sebebiyle ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri için de son gün 31 Ocak. Peki, 2022 MTV hesaplama nasıl yapılır? MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2022 MTV gecikme faizi hesaplama ekranı!

    takvim.com.tr
    31 Ocak 2022 MTV hesaplama: 1. taksitte ne kadar MTV ödeyeceğim?

    2022 MTV hesaplama yöntemi araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Araç fiyatına, modeline ve türüne göre MTV oranlarının ne kadar olduğu da belli oldu. Peki, 2022 MTV hesaplama nasıl yapılır? MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2022 MTV gecikme faizi hesaplama ekranı ve araçlara göre MTV hesaplama!

    MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN SON?

    Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü dolacak. 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3'üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

    MTV (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) NASIL ÖDENİR?

    MTV'nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

        HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

        01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

        1-3 yaş aralığındaki

        0-1300 cc

        2021 MTV: 1051 lira

        2022 MTV: 1313 Lira

        1301-1600 cc

        2021 MTV: 796 Lira

        2022 MTV: 995 Lira

        01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

        7-11 yaş aralığındaki

        1601-1800 cc

        2021 MTV: 1488 lira

        2022 MTV: 1860 Lira

        1801-2000 cc

        2021 MTV: 2306 lira

        2022 MTV: 2882 Lira
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        Haberler Ekonomi 31 Ocak 2022 MTV hesaplama: 1. taksitte hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV gecikme faizi hesaplama nasıl yapılır?
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