Ve sonunda netleşti! Biraz önce açıklama yapıldı: Zam geldi! Hesaplara 1.084 TL ve 2292 TL yatacak

2022 senesi memur ve emekli maaşlarına yapılan enflasyon zamlarının sonrasında sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam tutarları da belli oldu. İşte 2022 engelli, yaşlı, işsiz, hasta bakım paraları... Sosyal yardım ödemelerinin bazıları memur maaşlarına bazıları ise asgari ücrete endeksli. Elde edilen son bilgiler kapsamında sosyal yardımlar amacıyla ödenecek olan yeni sayılar da hesaplandı. Sosyal yardımların dışında işsizlik maaşı ödemeleri de değişmişti. Bütün bu ödemelerin neler olduğunu ve kişilerin 2022 senesinde ne kadar maaş alacağını listeledik.
HASTA BAKAN VATANDAŞA 2292 TL ÖDENİYOR
Evde bakım parası ödemeleri memur maaşlarına endeksli olarak artar. Kendi bakımını yapamayacak halde olan, sağlık raporunda ağır engelli ibaresi tespit edilen ve hane gelir şartını sağlayanlara ödenen evde bakım maaşları 2021 senesinde 1798 TL olarak ödeniyordu. Memur maaşlarına uygulanacağı ilan edilen yüzde 27.5'lik zam ile eş güdümlü evde bakım parası 2292 TL oldu.
ENGELLİ VE YAŞLILIK AYĞLIĞI DA 2022 YILINDA ZAMLANDI
Yüzde 40 ve yüzde 70 engel seviyesi olan vatandaşlara ödenen engelli aylığı 2022 senesinde yükseldi. Yüzde 40 engel seviyesi amacıyla 2022 senesinde 842 TL ödeme yapılacak. Yüzde 70 engel seviyesi amacıyla ise 1264 TL ödenecek.
65 yaş üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı ödemeleri 2022'de 1055 TL olarak ödenecek.