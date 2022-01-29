Ve sonunda netleşti! Biraz önce açıklama yapıldı: Zam geldi! Hesaplara 1.084 TL ve 2292 TL yatacak

2022 senesi memur ve emekli maaşlarına yapılan enflasyon zamlarının sonrasında sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam tutarları da belli oldu. İşte 2022 engelli, yaşlı, işsiz, hasta bakım paraları... Sosyal yardım ödemelerinin bazıları memur maaşlarına bazıları ise asgari ücrete endeksli. Elde edilen son bilgiler kapsamında sosyal yardımlar amacıyla ödenecek olan yeni sayılar da hesaplandı. Sosyal yardımların dışında işsizlik maaşı ödemeleri de değişmişti. Bütün bu ödemelerin neler olduğunu ve kişilerin 2022 senesinde ne kadar maaş alacağını listeledik.