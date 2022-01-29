Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.01.2022 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2022 14:27
    ABONE OL

    Ve sonunda netleşti! Biraz önce açıklama yapıldı: Zam geldi! Hesaplara 1.084 TL ve 2292 TL yatacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen ay 2022 senesi asgari ücret zam oranını açıklamıştı. Yüzde 50.5 oranında zam alan asgari ücretli çalışanların aylıkları 4.250 TL olmuştu. Asgari ücretliler bağlamında oluşturulan zamların ise 2022 sosyal yardım ödemelerinde zamlar netleşti. Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu tespit edilen kişilerin aylığının da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldiği verisini paylaştı.

    takvim.com.tr
    Zam geldi! Hesaplara 1.084 TL ve 2292 TL yatacak

    2022 senesi memur ve emekli maaşlarına yapılan enflasyon zamlarının sonrasında sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam tutarları da belli oldu. İşte 2022 engelli, yaşlı, işsiz, hasta bakım paraları... Sosyal yardım ödemelerinin bazıları memur maaşlarına bazıları ise asgari ücrete endeksli. Elde edilen son bilgiler kapsamında sosyal yardımlar amacıyla ödenecek olan yeni sayılar da hesaplandı. Sosyal yardımların dışında işsizlik maaşı ödemeleri de değişmişti. Bütün bu ödemelerin neler olduğunu ve kişilerin 2022 senesinde ne kadar maaş alacağını listeledik.

    HASTA BAKAN VATANDAŞA 2292 TL ÖDENİYOR

    Evde bakım paraödemeleri memur maaşlarına endeksli olarak artar. Kendi bakımını yapamayacak halde olan, sağlık raporunda ağır engelli ibaresi tespit edilen ve hane gelir şartını sağlayanlara ödenen evde bakım maaşları 2021 senesinde 1798 TL olarak ödeniyordu. Memur maaşlarına uygulanacağı ilan edilen yüzde 27.5'lik zam ile eş güdümlü evde bakım parası 2292 TL oldu.

    ENGELLİ VE YAŞLILIK AYĞLIĞI DA 2022 YILINDA ZAMLANDI

    Yüzde 40 ve yüzde 70 engel seviyesi olan vatandaşlara ödenen engelli aylığı 2022 senesinde yükseldi. Yüzde 40 engel seviyesi amacıyla 2022 senesinde 842 TL ödeme yapılacak. Yüzde 70 engel seviyesi amacıyla ise 1264 TL ödenecek.

    65 yaş üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı ödemeleri 2022'de 1055 TL olarak ödenecek.

        2022 YILINDA SED ÖDEMELERİ DE ARTTI

        Çocukların, ilk olarak aile yanı sıra desteklenmesi ilkesini temel aldıklarını altını çizen Bakan Yanık, gereksinim sahibi ailelere çocukları amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti.

        Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına oluşturulan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseldi. Hem de koruyucu ailelere çocuk başına oluşturulan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL'den 2.572 TL'ye çıkarıldı" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mahmutyazıcıoğlu’nun katillerinin yakalanma anı kamerada
        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Biraz önce açıklama yapıldı: Zam geldi! Hesaplara 1.084 TL ve 2292 TL yatacak
            SON DAKİKA