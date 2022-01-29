PTT’den anında paranızı alabilirsiniz! 4 kişilik aileye elektrik faturası için para verilecek! Her ay faturadan düşecek

Devlet bağlamında sağlanan elektrik desteğinde 2022 senesi tarifeleri ortaya çıktı. 2022'de vatandaşlara PTT üzerinden 206 TL'ye kadar fatura desteği sağlanacak. Elektriğe gelen zamlar ve elektrik kullanımının arttığı bu dönemde çoğu vatandaş elektrik faturası desteğinden yararlanmak amacıyla tetkik yapmaya başladı. Elektrik faturası yardımının detayları belli oldu. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor. Destek miktarı vatandaş sayısına göre değişiyor. 1-2 bireylik aile amacıyla ödeme miktarı 103 lira olarak belirlendi. Elektrik fatura yardımı olarak da tanınan tüketim desteği 4 bireylik aile amacıyla 206 liraya çıkıyor. Peki Elektrik yardımı her ay mı, ayın kaçında yatıyor? İşte Sorgulama e Devlet başvurusu bilgileri...
ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri amacıyla da alan bir yardım programıdır. Elektrik desteği amacıyla rastgele bir kuruma müracaat yapılmasına lüzum olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
ELEKTRİK YARDIMI NE KADAR 2022?
2022 senesi amacıyla yardımın üst limiti 206 liraya belirtilmişti.
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ELEKTRİK YARDIMI HER AY MI, AYIN KAÇINDA YATIYOR?
Her ayın ilk haftası hesaplanmaktadır. PTT şubelerinde fatura ödemesi yaptığınızda otomatik olarak indirim uygulanarak faturanız ödenir.