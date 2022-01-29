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    • Ekonomi
    • 29.01.2022 11:16
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    • 29.01.2022 11:16
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    PTT’den anında paranızı alabilirsiniz! 4 kişilik aileye elektrik faturası için para verilecek! Her ay faturadan düşecek

    Kara kış bu sene Türkiye'de baya bir şiddetli geçiyor. Bu anlamda 2022 senesinde devlet bağlamında ödenecek olan birtakım desteklerin yeni zamlı ödeme tutarları belirlenmiş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilan edilen rakamlar, işlemiş senelere oranla çok daha yüksek banttan açıklandı. Devletten destek alan aileleri rahatlatan yeni zamlı ödeme tutarlarından birisi de elektrik yardımı alan ya da 2022'de alacak olan aileler bağlamında öne çıktı. Peki Elektrik yardımı her ay mı, ayın kaçında yatıyor? İşte Sorgulama e Devlet başvurusu bilgileri...

    takvim.com.tr
    4 kişilik aileye elektrik faturası için para verilecek: PTT’ye giderek paranızı alın!

    Devlet bağlamında sağlanan elektrik desteğinde 2022 senesi tarifeleri ortaya çıktı. 2022'de vatandaşlara PTT üzerinden 206 TL'ye kadar fatura desteği sağlanacak. Elektriğe gelen zamlar ve elektrik kullanımının arttığı bu dönemde çoğu vatandaş elektrik faturası desteğinden yararlanmak amacıyla tetkik yapmaya başladı. Elektrik faturası yardımının detayları belli oldu. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılıyor. Destek miktarı vatandaş sayısına göre değişiyor. 1-2 bireylik aile amacıyla ödeme miktarı 103 lira olarak belirlendi. Elektrik fatura yardımı olarak da tanınan tüketim desteği 4 bireylik aile amacıyla 206 liraya çıkıyor. Peki Elektrik yardımı her ay mı, ayın kaçında yatıyor? İşte Sorgulama e Devlet başvurusu bilgileri...

    ELEKTRİK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri amacıyla da alan bir yardım programıdır. Elektrik desteği amacıyla rastgele bir kuruma müracaat yapılmasına lüzum olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

    ELEKTRİK YARDIMI NE KADAR 2022?

    2022 senesi amacıyla yardımın üst limiti 206 liraya belirtilmişti.

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    ELEKTRİK YARDIMI HER AY MI, AYIN KAÇINDA YATIYOR?

    Her ayın ilk haftası hesaplanmaktadır. PTT şubelerinde fatura ödemesi yaptığınızda otomatik olarak indirim uygulanarak faturanız ödenir.

        ELEKTRİK YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

        Bakanlığın sayfasında yer alan bilgiye göre: Söz hususu destek programından, SYD Vakıfları doğrultusundan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 senesi 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; derli toplu merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşça büyük olan Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği tespit edilen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

        ELEKTRİK YARDIMI SORGULAMA E DEVLET SAYFASI

        DOĞALGAZ DESTEĞİ

        Doğalgaz desteğinin açıklanmasının sonrasında vatandaşlar müracaat sürecini yakından takip etmeye başladı. Doğalgaz yardımının miktarı ve detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, müracaat süreci ve yardım sayısını duyurdu.

        Doğalgaz yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden müracaatta bulunabilecek. Öte yandan yardımlar PTT üzerinden alınacak. Vatandaşlar faturasıyla PTT'ye giderek ödemesini geri alacak.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımları kapsamında hane başına senelik 450 – 1150 TL arası bir destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu ödemeleri mart ve ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz" dedi.
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        Haberler Ekonomi PTT’den anında paranızı alabilirsiniz! 4 kişilik aileye elektrik faturası için para verilecek! Her ay faturadan düşecek
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