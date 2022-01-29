Emekli, EYT’li, işçi, memur, ev kadını herkes bekliyordu! Ve netleşti! Maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve 960 gün isteğe bağlı sigorta...

MİLYONLARCA EMEKLİ VE EYT'Lİ BEKLİYORDU! VE SONUNDA BELLİ OLDU MAAŞ VE İKRAMİYE İLE İLGİLİ SORULAR



Ben 35 yıllık öğretmen emeklisiyim. 27/06/1991 ücretsiz izine ayrılıp askere gittim. Üç aylık temel eğitimi yapıp 23/08/1991 de er öğretmen olarak eski görev yerimde göreve başladım.16/07/2020 de emekliye ayrıldım. Hizmet yılım 34 yıl 1ay 14 gün. Ancak 32 yıl üzerinden ikramiye aldım. Daha sonra er öğretmen askerlik süremi dilekçe vererek ikramiyemi alacağım. Ancak ikramiyede tam yıl olmayınca hesaplanmıyormuş.

4/c sigortalılarının emekli ikramiyeleri 5434 sayılı kanunun 89. Maddesine istinaden ödenmektedir. İlgili kanunun 89.maddesinde; 'Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4'üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir' şeklinde belirtilmektedir.