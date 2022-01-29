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    • Ekonomi
    • 29.01.2022 09:21
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    • 29.01.2022 09:22
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    Emekli, EYT’li, işçi, memur, ev kadını herkes bekliyordu! Ve netleşti! Maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve 960 gün isteğe bağlı sigorta...

    Emekli, EYT’li, işçi, memur, ev kadını herkes bu soruların yanıtlarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve 960 gün isteğe bağlı sigorta gibi detaylar tek tek açıklanmış durumda.

    Milyonlarca emekli ve EYT’li bekliyordu! Ve sonunda belli oldu maaş ve ikramiye...

    Maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve 960 gün isteğe bağlı sigorta ile ilgili detaylar netleşmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu primsiz bildirilen sigortalılık tescillerini emeklilik hesabında öneme almıyor. Sigortalı olduğunuz dönemlerde adınıza tarım sigortası borcu yersiz çıkarılmış. Kuruma alakalı dönemlerde sigortalı olduğunuzu, yersiz ödemiş olduğunuz tarım sigortası primlerinin iade edilmesine dair bir dilekçe verin. İsteğe bağlı ödemeleriniz 1260 günü geçmediği sürece 4/b kapsamında alınmazsınız.

    MİLYONLARCA EMEKLİ VE EYT'Lİ BEKLİYORDU! VE SONUNDA BELLİ OLDU MAAŞ VE İKRAMİYE İLE İLGİLİ SORULAR


    Ben 35 yıllık öğretmen emeklisiyim. 27/06/1991 ücretsiz izine ayrılıp askere gittim. Üç aylık temel eğitimi yapıp 23/08/1991 de er öğretmen olarak eski görev yerimde göreve başladım.16/07/2020 de emekliye ayrıldım. Hizmet yılım 34 yıl 1ay 14 gün. Ancak 32 yıl üzerinden ikramiye aldım. Daha sonra er öğretmen askerlik süremi dilekçe vererek ikramiyemi alacağım. Ancak ikramiyede tam yıl olmayınca hesaplanmıyormuş.

    4/c sigortalılarının emekli ikramiyeleri 5434 sayılı kanunun 89. Maddesine istinaden ödenmektedir. İlgili kanunun 89.maddesinde; 'Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4'üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir' şeklinde belirtilmektedir.


    10 .03.1973 doğumluyum 1993 de askerlik yaptım 19 ay 1.1.1991ssk girişim var pirimim 1970 gün Bağ-kur pirimim 1705 gün ödedim 409 günde Bağ-Kur'a borcum var EYT'den yararlanır miyim nasıl ve ne zaman emekli olurum halen SSK'lıyım. Şenol.T teşekkürler

    Son 7 yıllık hizmetiniz Bağkur mu SSK kapsamında mı belirtmemişsiniz, her iki seçeneği de kısaca özetleyelim. 4/a kapsamında 52 yaş 5525 prim günü şartına tabisiniz. Son 7 yıllık hizmetinizin 1261 günden fazlası 4/a ise 3600 gün ile ileri yaştan emeklilik koşullarından da faydalanırsınız. Son hizmetleriniz Bağkur kapsamında ise 9000 prim günü şartı aranır yada 5400 prim günüyle ileri yaştan emeklilik koşullarından faydalanırsınız. Toplam hizmetleriniz 3675 prim günü yapmaktadır, askerlik borçlanması ile bu süreyi 450 gün daha arttırarak 4125 güne çıkarabilirsiniz. Ödemediğiniz Bağkur sürelerinizi de öderseniz 4534 gününüz olur, eksik kalacak olan 866 günü de Bağkur kapsamında ya da 4/a kapsamında çalışarak tamamlamanız gerekir. EYT kapsamında yasa düzenlemesi yapılırsa faydalanabilirsiniz.


        Merhaba, e-Devlet uygulaması üzerinden kontrol ettiğimde sigorta girişim 01.10.1995 olarak gözükmekte 5.876 gün sigorta primim bulunuyor ancak telefon ile aradığımda sigorta girişimin 12.05.1997 olarak gözükmekte yanlışlığı düzeltmem için SGK'ya gitmem gerektiğini belirtiyorlar bunu ispatlamak için elimde bir belge yok 31.12.2020 tarihinde işten ayrıldım halen çalışmıyorum 01.01.1979 doğumluyum SGK ya gideceğim ancak bu durumda EYT den yararlanabilir miyim desteğinizi rica ederim şimdiden teşekkürler..

        E-devlette görünen başlangıç muhtemelen işe girişiniz yapılmış ancak prim ödemesi yapılmamış bir bildirim olabilir veya staj başlangıcı da olabilir. Staj sigortası ise sayılmaması normal ancak işe giriş yapılmış, prim ödemesi yapılmamışsa dava yoluna giderek o tarihe ait girişinizi işletebilirsiniz. EYT ile ilgili bir yasa çalışması yapılırsa faydalanabilirsiniz.

        Merhaba, iyi çalışmalar dilerim. Eşim ev hanımı, eşimi emeklilik hakkı kazandırmak istiyorum. Öncesinde SGK'lı çalışan olarak SGK primleri yaklaşık 6 yıl kadar ödenmiş durumda. Bundan sonra çalışmayacak, bu durumda SGK kapsamında primler ödeyerek emeklilik hakkı kazanmasını istemekteyiz. Eşim zaman zaman tarım işlerinde akrabalarımıza ait tarlalarda hizmet görmekte, bu nedenle tarım sigortası, Ek-5 vb. sigortalar kapsamında prim ödemeye devam edebilir miyiz? Bunun için SGK ile görüşmemiz halinde hangi sigorta kapsamında prim ödeme talebimizi iletebilirim. Bilgi paylaşmanızı rica ederim. Vatan gazetenizi sıklıkla okumaktayım, bilgi anlamında yardımlarınızı rica ederim. Saygılarımla. Mustafa Kalfa

        Ek5 tarım sigortası 6111 sayılı Kanunla getirilmiş bir uygulamadır. Bu kapsamında tarımsal faaliyetlerde bulunuyorsa eşiniz ve ziraat odasına kaydı varsa aşağıda bulunan belgeyi öncelikle ziraat odasına onaylatarak SGK merkezine iletmeniz gerekecektir. Dışarıdan başka bir şekilde 4/a kapsamında prim ödemesi yapılmamaktadır. Varsa çocuklarınız eşiniz doğum borçlanması yoluna da gidebilir. Sigortalılık başlangıcını ve yaşını paylaşmadığınız için emeklilik hesaplaması konusunda bir bilgi aktarımında bulunamıyoruz. Belgeye buradan ulaşabilirsiniz. http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/06c214c4-a223-49a1-a37d-5c22633ac369/SGK-027.xls?MOD=AJPERES


        1978 doğumluyum,2000 Mart SSK girişim var. 7000 günü doldurdum, emekli ne zaman olurum iş yerinden çıksam kıdem tazminatı alabilir miyim. Muhammet Kaya

        7000 prim gününü tamamladıysanız bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek kıdeme esas yazı talebinde bulunabilirsiniz. Kurumdan almış olduğunuz yazıyı işyerinize sunarak tazminatınızın ödenerek iş akdinizin kurum yazısına uygun şekilde sonlandırılmasını talep edebilirsiniz.

            Yaşım 48 ,5525 gün ve 52 yaşa tabiyim. 4 A 4350 günüm var. Askerliğimi alırsam ve kalan 960 günü 4 b isteğe bağlı sigorta ödersem 4 A dan emekli olabilirim diye biliyorum. Bu doğru mu? Emekli maaşım tüm primlerim 4 A dan ödenmişe göre çok düşük olur mu?(4350 günümün çoğu yüksekten ödenmiş durumda) Saygı ve sevgilerimle Mustafa Kuzucu

            Geçmiş primleriniz yüksekten ödenmiş ise siz askerlik borçlanması ve isteğe bağlı ödemelerinizi asgari ücretten yaparsanız aylığınızda düşüş yaşanacaktır. Çünkü diğer yüksekten bildirilen primlerinizin aylık bağlama oranını düşük yaptığınız ödemelerle düşürmüş olacaksınız. Elinizden geldiğince kazançlarınızı en azından eskiden bildirilen ortalama üzerinden bildirmenizi tavsiye ederim. İsteğe bağlı ödemeleriniz 1260 günü geçmediği sürece 4/b kapsamında alınmazsınız.

            04.11.1966 doğumluyum 01.10.1994 tarihinde sigorta başlangıcı var. Bana bu giriş belgesi verildi mühürlü onaylı olarak fakat şirket hiç prim yaptırmamış gözüküyor. O zamanlar Sultanahmet SGK'dan giriş yapıldı. Daha sonra bu şirketten ayrıldım. Bu şirket şimdi yok şahıs şirketiydi kapandı. Daha sonra 01.09.1997 yılında tekrar işe başladım ve bu tarihe kadarda kesintisiz birkaç işyerinde çalıştım ve devam ediyorum. 8000 günden fazla günüm var . SGK benim emekli yaşımı hesaplarken 1994 girişini kabul etmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım mahkemeye gitsem kime dava açacağım bu konuda Danıştay'ın bir kararı var mı bilgi verirseniz sevinirim . İsmim Yavuz Sevgin

            Sosyal Güvenlik Kurumu primsiz bildirilen sigortalılık tescillerini emeklilik hesabında dikkate almamaktadır. Ancak konuyla ilgili emsal mahkeme ve Yargıtay kararları mevcuttur. Yargı kararlarında prim tahsilat yetkisi SGK'da olduğundan sigortalılar lehine kararlar çıkmaktadır. Dava yoluna giderek ilgili tarihli girişinizi elinizdeki belgeyle birlikte saydırabilirsiniz.


            Hayırlı işler daha önce tarım sigortam vardı SGK'lı olarak başka bir işte işe başladım otomatik olarak tarım sigortası durur dediler durmamış bana tarım sigortasından borç çıktı ve ben borcu ödedim 07 2010 tarihinde başlamış 04-2011 e kadar sigortada çalışmam var bu çakışan günler ne olacak 1 senelik sigorta gün toplamı 540 gün

            Sigortalı olduğunuz dönemlerde adınıza tarım sigortası borcu yersiz çıkarılmış. Keşke ödemeden önce SGK'ya gidip sigortalı olduğunuzu beyan etseydiniz. Kuruma ilgili dönemlerde sigortalı olduğunuzu, yersiz ödemiş olduğunuz tarım sigortası primlerinin iade edilmesine ilişkin bir dilekçe verin.


                Merhaba, ben Yasanın çıktığı tarih olan 8.9.1999 tarihinde sigorta kaydım vardır. Olası EYT yasasında durumum ne olur. O gün girişliler EYT'ye takılır mı?

                Belirtmiş olduğunuz tarihte sigortalı olanlar EYT'den en çok etkilenmiş olanlar oluyor. Çünkü daha önce sigortalı olanlara göre yaş şartı daha da artmış oluyor. 4447 Sayılı kanun öncesinde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün şartı emekli olmak için yetiyordu. Kanunla buna yaş şartı da getirildi, sizin sigortalılık süreniz 2024 yılında tamamlanacak, ancak buna yaş şartı da getirildiğinden mecbur 58 yaş şartını bekleyeceksiniz. 1990 yılında girişi olanlara 52 yaş şartı getirilirken sizin belirttiğiniz tarihte girişi olanlara 58 yaş şartı getirildi. EYT ile ilgili düzenleme yapılırsa prim gününüz de tamamsa gelecek düzenlemeye göre erken emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

                EYT'LİLERİN YAŞI BEKLEME SÜRECİ NASIL KISALACAK?

                EYT yasa tasarısı her vatandaşın bildiği üzere yıllerdir bekleniyor. Şimdi gelen haberlerde hal daha ciddi bir hal aldı. Çeşitli formüller üstünde düşünce birliği yapılıyor. Eski günlerde EYT sistemi üstünde yine eski mevzuların açıldığı belirtildi. Düzenlemede yer alan ilk formülün kısmı emeklilik olduğu ve düzenlemenin 3600 günü olanın erken emekli olmasını öngörüyor. Kadınlarda 50 yaş erkeklerde ise 55 yaş sınıfı olabileceği konuşuluyor.

                Bir başka formül ise kademeli emekliik. Almanya modeli emeklilik ise emeklilik hedefiyle her eksik yıl hedefiyle yüzde 2 ya da belirlenecek başka bir oranda maaş kesintisi. Diğer bir model ise geçmişte çok konuşulan Finlandiya modeli Bu model ise her eksik yıl hedefiyle eksik maaşla emeklilik. Ancak ileride şartların tamamlanmasıyla haklarda tamamlanıyor.

                EYT ÇIKARSA İLK KİMLER EMEKLİ OLACAK?

                EYT'nin şu gün çıkması halinde yaş şartından ötürü yüzbinlerce bireyin anında emekli olması bekleniyor. İşe giriş tarihi ile emeklilik yaş hesabına göre emekliliğine az kalmış olanların düzenleme ile anında emekli olması bekleniyor.

                KAYNAK: Mert Nayır
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                Haberler Ekonomi Emekli, EYT’li, işçi, memur, ev kadını herkes bekliyordu! Ve netleşti! Maaş, ikramiye, kıdem tazminatı ve 960 gün isteğe bağlı sigorta...
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