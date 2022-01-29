Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor

Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK emekli maaşı olanlar, maaşlarını Ziraat Bankası'na aldırıp 3 sene süresince bu bankadan çekeceklerine dair onay sunarak maaşlarının tutarına göre belirli oranda promosyon alıyor. Her sene belirli dönemlerde çoğalan başvurular, bilhassa sene sonuna doğru daha da yoğunlaşmakta. Emekli maaşınızı bir bankadan diğer bir bankaya taşımak bundan sonra çok kolay. Bunun amacıyla e-devlet sisteminden faydalanabilir, şubeye gitmeden maaşınızı istediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.