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    • Ekonomi
    • 29.01.2022 10:11
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    • 29.01.2022 10:11
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    Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor

    Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlara duyuruldu. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara 3 sene bankada kalma sözüyle ek para vereceğini bildirdi. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası doğrultusundan alan vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası bu kapsamda başka bankalardan önde. Türkiye'de en çok emekli maaş müşterisi olan bankaların başında yer alan Ziraat Bankası, kendisini tercih eden emeklilere özel olanaklar sağlıyor.

    takvim.com.tr
    2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para verilecek!

    Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK emekli maaşı olanlar, maaşlarını Ziraat Bankası'na aldırıp 3 sene süresince bu bankadan çekeceklerine dair onay sunarak maaşlarının tutarına göre belirli oranda promosyon alıyor. Her sene belirli dönemlerde çoğalan başvurular, bilhassa sene sonuna doğru daha da yoğunlaşmakta. Emekli maaşınızı bir bankadan diğer bir bankaya taşımak bundan sonra çok kolay. Bunun amacıyla e-devlet sisteminden faydalanabilir, şubeye gitmeden maaşınızı istediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.

    Ziraat Bankası'ndan promosyon almak adına maaş taşıma işleminizi gene e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası'nda hesaplarınız bulunuyorsa e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ''Banka Değişikliği'' yazınız. Burada çıkan 4a ve 4c banka ve adres farklılığı menülerinden kendiniz amacıyla makul olanı seçin ve alakalı menüde sizden dilenen verileri sisteme girin. Böylece emekli maaşınızı Ziraat Bankası'nın istediğiniz şubesine basitçe taşıyabilirsiniz.

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    EMEKLİYE PARA YATACAK! ZİRAAT BANKASI DUYURDU


    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir.

        Bankamızdan aniden çok emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz amacıyla, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

        Promosyon ödemesine dair başvurularınızı;

        Şubelerimiz,

        İnternet Şubemiz,

        Ziraat Mobil,

        ATM'lerimiz,

        SMS

        aracılığı ile yapabilirsiniz.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı aratarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz doğrultusundan aranarak onayları alınmaktadır.

        Detaylı bilgi amacıyla 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz." ifadelerinde bulundu.

        ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURULARI SMS, MOBİL, İNTERNET BANKACILIĞI YADA ŞUBELERDEN YAPILABİLİR?

        Emekli olan ve halen promosyon almayanlar müracaatlarını Ziraat Bankası'na yapabilecekler. İlk tercih Ziraat Bankası şubeleri olurken banka müşterilerine internet bankacılığı yada mobil bankacılık üstünde de müracaat kabul etmektedir. İsteyenler bankaya SMS göndererek promosyon müracaat yapabilirler.
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        Haberler Ekonomi Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor
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