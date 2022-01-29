Biraz önce açıklandı! Tek seferlik verilecek! 2500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu: Para yatıyor

Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK emekli maaşı olanlar, maaşlarını Ziraat Bankası'na aldırıp 3 sene süresince bu bankadan çekeceklerine dair onay sunarak maaşlarının tutarına göre belirli oranda promosyon alıyor. Her sene belirli dönemlerde çoğalan başvurular, bilhassa sene sonuna doğru daha da yoğunlaşmakta. Emekli maaşınızı bir bankadan diğer bir bankaya taşımak bundan sonra çok kolay. Bunun amacıyla e-devlet sisteminden faydalanabilir, şubeye gitmeden maaşınızı istediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.
Ziraat Bankası'ndan promosyon almak adına maaş taşıma işleminizi gene e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası'nda hesaplarınız bulunuyorsa e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ''Banka Değişikliği'' yazınız. Burada çıkan 4a ve 4c banka ve adres farklılığı menülerinden kendiniz amacıyla makul olanı seçin ve alakalı menüde sizden dilenen verileri sisteme girin. Böylece emekli maaşınızı Ziraat Bankası'nın istediğiniz şubesine basitçe taşıyabilirsiniz.
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EMEKLİYE PARA YATACAK! ZİRAAT BANKASI DUYURDU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.