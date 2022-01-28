Ziraat Bankası veriyor! 1 sene ödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor! 84 ay vadeli ödeyin

Köyüne dönüne kredi kampanyası ile Ziraat Bankası 7 sene vadeli 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi veriyor. Köyde yaşam sürdürmek amacıyla bir sürü nedenim var projesi! Verilen destek kredisi ile eş güdümlü atıl halde olan işletme kapasitelerinin tekrardan üretime kazandırılması, küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlıklarının en az 100 başa yükseltilerek sürdürülebilir ekonomik işletmeler yaratarak kırmızı et üretiminin arttırılması amaçlanmaktadır. Yapılan duyuru ile birinci etap başvurularının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak ilan edilmişti fakat 2022 yılı içinde tekrar bu projenin hayata geçmesi bekleniyor.
FAİZSİZ OLARAK 150.000 TL HESABA YATIYOR!
81 il çapında bütün vatandaşları yakından ilgilendiren yüksek rakamlı kredi haberi geldi. Buna göre Ziraat Bankası ile 150.000 TL kredi çekebilmeniz hayal olmayacak. Köyünde yaşam sürdürmek isteyenlere yönelik verilebilecek olan bu krediye başvurularınızı Tarım il Müdürlükleri üzerinden basitçe yapabileceksiniz. Başvurularınızı yaparak hemen 150.000 TL kredinizin tanımlanmasını sağlamaya başlayacaksınız. Böylece olabildiğince kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarınıza çözüm bulmayı başaracaksınız!
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SIFIR FAİZLE 84 AY ÖDEMELİ KREDİ MÜJDESİ!
Köyünden uzak kalan ve yaşamını köyünde geçirmek isteyenleri sevindirecek bu kredi sorgusuz sualsiz başvuranlara verilecek. Krediye başvuracak olan vatandaşlar da ödeme vadesinin nasıl olacağını merak ediyor. Yüksek bir kredi olanağı sağlanmış olmasından ötürü geri ödemelerin nasıl olacağı müracaat sahipleri yönünden çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor.