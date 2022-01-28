Vatandaş bayram etti! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen başlıyor! Bundan sonra faturalar artık!

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK?

Doğal gaz yardımı ile alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen ortay çıktı. Üstünde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah şayet olası olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir takım var. Her yerde kömür tüketimi olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem etraf hijyenikliği yönünden hem de vatandaşlarımıza katkısı yönünden doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla yapılabileceğini belirtti.