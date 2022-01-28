Vatandaş bayram etti! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen başlıyor! Bundan sonra faturalar artık!

Doğalgaz desteği başvurularını binlerce vatandaş merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğrultusundan açıklaması yapılan doğalgaz yardımı desteği ile alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulunmuştu. Doğalgaz desteği ödeme tarihleri ve kimlere verileceğini aktaran Bakan Yanık, " İnşallah şayet olası olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." demişti. Peki, doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman? Doğalgaz yardımı müracaatı nasıl yapılır? e-Devlet'ten doğalgaz yardımı müracaatı açıldı mı? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman verilecek? İşte detaylar...Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la yaşanan doğalgaz sıkıntısına dair mühim bir bildirimde bulundu. Kamuoyunda İran'a borç bulunduğu yolundaki iddiaları net şekilde yalanlayan Başkan Erdoğan, "Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz mutlaka söz hususu değil. Bu iddialar yalandır" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğal gaz akışının 10 - 15 gün içerisinde çözüleceğini ifade etti.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gereksinim sahibi bir vatandaşın evinde doğalgaz kullanması halinde kota oran olarak doğalgaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını anlattı.
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DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK?
Doğal gaz yardımı ile alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen ortay çıktı. Üstünde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah şayet olası olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir takım var. Her yerde kömür tüketimi olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem etraf hijyenikliği yönünden hem de vatandaşlarımıza katkısı yönünden doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla yapılabileceğini belirtti.