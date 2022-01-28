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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 15:13
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    • 28.01.2022 15:51
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    Son 3 gün! Başvurular bitiyor! 0 km araç alacaklara 75.000 TL faizsiz kredi! Opel Ocak 2022 kampanyası! Zafira, Combo ve Vivaro...

    Son günlere girilmiş durumda. Opel Ocak 2022 kampanyası devam ediyor. Bu anlamda Opel Combo ve Opel Vivaro modellerine ÖTV indirimi sonrasında 75 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği veriliyor. 2021 ve 2022 model yılı Opel Combo Cargo, Opel Zafira Life, Vivaro City Van ve Vivaro Cargo araçlar için 75.000 TL, 12 ay, %0 faiz oranlı kredi desteği verilmektedir.

    takvim.com.tr
    Son 3 gün! 0 km araç alacaklara 75.000 TL faizsiz kredi

    Herkesin bildiği gibi ÖTV indirimi ile otomobil sahibi olmak isteyenler bağlamında fiyatlar oldukça düşmüş durumdadır. Türkiye'nin en fazla araba satan markası olan Opel'de kampanyalarına hız vermiş durumda. Ticari araçlarda oldukça fazla indirim ve faizsiz kredi imkanı var.


    2022 Ocak Opel Yeni Mokka Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Elegance Benzin Otomatik - 554.900 575.900

    Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 GS Line Benzin Otomatik - 590.900 606.900

    Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Ultimate Benzin Otomatik - 630.900 647.900

    Opel Mokka 3 silindirli 1.2L turbo benzinli motor opsiyonuyla satılmaktadır. Bu motor 130 bg güç ve 230 Nm tork üretmektedir. Tüm versiyonlarda 8 ileri tam otomatik şanzıman kullanılmaktadır.

    Opel Mokka kent içi 5.9L, kent dışı 4.3L, ortalama 4.9L yakıt tüketmektedir. Opel Mokka 0'dan 100 km'ye 9.2 saniyede çıkmaktadır. Maksimum sürati 200 km/s'tir.

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    2022 Ocak ayı Opel Combo Life Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Opel Combo 1.5 Dizel MT-6 102 HP Edition Manuel 309.900 356.900 371.900

    Opel Combo 1.5 Dizel AT-8 130 HP Edition Otomatik 333.900 379.900 395.900

    Opel Combo 1.5 Dizel AT-8 130 HP Elegance Otomatik 366.900 420.900 437.900

    Opel Combo 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate Otomatik 382.900 432.900 450.900

    Opel Combo 102 hp güç ve 250 Nm tork yapan 1.5 turbo dizel ve 130 hp güç ve 300 Nm tork yapan 1.5 turbo dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır.

    Opel Combo 1.5 turbo dizel 102 hp 5 ileri manuel, Opel Combo 1.5 turbo dizel 130 hp ise 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabilmektedir.

    5 ileri manuel şanzımanlı Opel Combo kent içi 4.5L, kent dışı 4.0L, ortalama 4.2L, 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Combo kent içi 5.1L, kent dışı 4.1L, ortalama 4.5L, 8 ileri otomatik şanzımanlı Opel Combo kent içi 4.8L, kent dışı 4.2L, ortalama 4.4L yakıt tüketmektedir.

        2022 Ocak Opel Combo Cargo Sıfır Araç Fiyat Listesi


        Opel Combo Cargo 1.5 Dizel MT-5 102 HP Edition Manuel 229.900 280.900 292.900

        Opel Combo Cargo 1.5 Dizel MT-5 102 HP Elegance XL Manuel 241.900 293.900 305.900

        Opel Combo Cargo, 102 hp güç ve 250 Nm tork yapan 1.5 turbo dizel motorla satılmaktadır. Sadece 5 ileri manuel şanzıman alternatifi bulunmaktadır.

        Opel Combo Cargo 0'dan 100 km'ye 11.5 saniyede çıkmakta ve maksimum sürati 170 km/s'tir. Şehir içi 5.1L, kent dışı 4.1L, ortalama 4.5L yakıt tüketmektedir.

        Opel Combo Cargo Edition ve Elegance XL modelleriyle satılmaktadır. Edition modelinin uzunluğu 4403 mm, yüksekliği 1804 mm, Elegance XL modelinin uzunluğu 4753 mm, yüksekliği 1834 mm'dir. Her iki modelin genişliği 1848 mm'dir.

        2022 Ocak Opel Zafira Life Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Opel Zafira Life 2.0 Dizel AT-8 177HP Elegance XL 456.900 541.900 563.900

        Opel Zafira Life, 177 hp güç ve 370 Nm tork yayınlayan 2.0 turbo dizel motorla satın alınabilmektedir. 8 ileri otomatik şanzıman kullanılmaktadır.

        Opel Zafira Life kent içi 6.2L, kent dışı 5.0L, ortalama 5.4L yakıt tüketmektedir.

        2022 Ocak Opel Vivaro Cargo Sıfır Araç Fiyat Listesi

        2.0 145 HP DİZEL MT6 EDİTİON XL 299.900 360.900 375.900

        Opel Vivaro Cargo, 122 hp güç ve 340 Nm tork yapan 2.0 turbo dizel motor opsiyonuyla satılmaktadır. Bu motor 6 ileri manuel şanzımanla toplu edilmiştir.

        Opel Vivaro Cargo kent içi 6.4L, kent dışı 5.2L, ortalama 5.6L yakıt tüketmektedir. Opel Vivaro Cargo 0'dan 100 km'ye 15.1 saniye çıkmakta ve maksimum sürati 170 km/s'tir.

        Taşıma kapasitesi 1400 kg olup yük kısmı uzunluğu 2762 mm, yük kısmı genişliği ise 1636 mm'dir. Çamurluklar arası iç genişlik ise 1258 mm'dir. Yakıt deposu 70L'dir.
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