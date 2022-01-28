Son 3 gün! Başvurular bitiyor! 0 km araç alacaklara 75.000 TL faizsiz kredi! Opel Ocak 2022 kampanyası! Zafira, Combo ve Vivaro...

Herkesin bildiği gibi ÖTV indirimi ile otomobil sahibi olmak isteyenler bağlamında fiyatlar oldukça düşmüş durumdadır. Türkiye'nin en fazla araba satan markası olan Opel'de kampanyalarına hız vermiş durumda. Ticari araçlarda oldukça fazla indirim ve faizsiz kredi imkanı var.