2022 yılı SGK uzmanından EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! İşe başlama, SSK prim ve gün şartı

EYT MALİ BOYUTUNUN TESPİTİ VE KAYNAK BULUNMASI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkartılacak.

Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının da sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak.

EYT UYGULAMA USULÜNÜN BELİRLENMESİ

Bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların emeklilik işlemlerinin usul ve esaslarının tespit edilmesi önem kazanıyor. Örneğin 9 Eylül öncesinde sigortalı olmuş ancak şimdi memur olarak çalışan birisi yasa çıktıktan sonra hangi kurumdan emekli olacak? Bu kişi memurluğa devam etmek istiyorsa EYT'li diye resen emekli mi edilecek? gibi karmaşık soruların da cevap bulması gerekiyor. Yani kişilerin müracaatının şart olup olmadığı da burada önem kazanacak.

EYT YASALAŞMA AŞAMASI

Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması gerekiyor.

Bunun için de bir taslak metnin oluşturulması ve bunun TBMM gündemine gelmesi lazım. Burada milletvekillerinin de itiraz ve katkıları olacaktır.

Bu süreçte yasa tasarısı Meclis'ten geçtikten sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkartılması gerekli.