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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 12:04
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    • 28.01.2022 12:04
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    2022 yılı SGK uzmanından EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! İşe başlama, SSK prim ve gün şartı

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar yapılacak çalışmaları beklerken bunun amacıyla bir rota da belirlendi. Buna göre ilk olarak kapsam belirlenecek sonrasında da emeklilik şartları gündeme gelecek. Öncelikle EYT yasasının kapsamının belirlenmesi gerekiyor. Yani kimlerin hak sahibi olacağı, ya da olduğunun belirlenmesi lazım. Böylece yasa çıkar çıkmaz anında emeklilik hakkı kazanacakların adedi da meydana çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile eş güdümlü maliyet hesapları daha basit yapılabilecek. İşe başlama, SSK prim ve gün şartı EYT en son haberleri

    takvim.com.tr
    2022 yılı SGK uzmanından EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması!

    Uzun süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları konuyu tekrardan gündeme getirdi. EYT'lilerin şu anda içerisinde olduğu durumun 2002 evveli yasaya dayandığını ifade eden Akbaşoğlu, "2022 senesi içerisinde EYT'lilerle alakalı de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla birlikte paylaşacağız." açıklamalarında bulundu.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı çok sayıda soru bize de ulaşıyor. Bu hususta daha evvel meydana çıkan formülleri yazmıştık.
    Bugün bizim yazdığımız formüller çoğu Gazete, TV ve internet sitesinde haber olurken bilhassa kısmi emeklilik, prim ve yılla emeklilik, Finlandiya- Almanya formülü gibi çoğu husus masada duruyor. Fakat 8 Eylül 1999 evvel çok sayıda sigortalı olması bunların bir kısmının değişik kurumlarda çalışmaya başlaması hususu spesifik duruma getiriyor. Bu yüzden de geniş bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu çalışmanın da bir sistem ile ilerlemesi gerekiyor. Böylece hem bir hak kaybına yol açmamak hem de adaletli bir sistem meydana getirmek olanağı olacak. Tüm bu yazdığımız formüllerin gerçekleştirilmesi amacıyla de bizim görüşümüze göre şu 5 aşamada bir sistem geliştirilmesi gerekiyor.

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    EYT KAPSAMIN TESPİT EDİLMESİ

    Öncelikle EYT yasasının kapsamının belirlenmesi gerekiyor. Yani kimlerin hak sahibi olacağı, ya da olduğunun belirlenmesi lazım. Böylece yasa çıkar çıkmaz anında emeklilik hakkı kazanacakların adedi da meydana çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile eş güdümlü maliyet hesapları daha basit yapılabilecek. Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 evvel ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sene ve prim koşulunu tamamlamasına karşın yaş koşulu getirildiği amacıyla emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 sene sigortalılık zamanı koşulu var. Bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. İlk sigorta olunan tarihten bu güne kadar erkekler amacıyla 25 kadınlar için 20 senenin geçmesi gerekiyor.

    Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar bağlamında 20 senelik vakit 2019 senesinin 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda.
    Erkekler amacıyla ise 2022 senesine göre 1997 senesi ve evvel sigortalı olanlar amacıyla 25 sene sonuçlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar amacıyla de 25 senenin geçmesi gerekiyor. Fakat bu tarihten evvel Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.
    Bütün şunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak. Böylece yasanın da bir çerçevesi meydana çıkacak.

        EYT EMEKLİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

        Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da teşhis edilmesi gerekiyor. Bu noktada kimin hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı ehemmiyet kazanıyor. Yani primini ve senesini dolduranların diğer şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir tavsiye yer alır iken burada değişik kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur Emekli Sandığı gibi) bireylerin hangi statüde emekli olacaklarının da belirlenmesi gerekiyor. Burada belli bir yaşın üzerinde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz hususu olabilecek. Tüm bu formüllerin çalışılıp karar verilmesi gerekiyor. Böylece kapsama giren vatandaşların belli şartları da tamamlamaları gerekecek.

        EYT MALİ BOYUTUNUN TESPİTİ VE KAYNAK BULUNMASI

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkartılacak.
        Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının da sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak.

        EYT UYGULAMA USULÜNÜN BELİRLENMESİ

        Bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların emeklilik işlemlerinin usul ve esaslarının tespit edilmesi önem kazanıyor. Örneğin 9 Eylül öncesinde sigortalı olmuş ancak şimdi memur olarak çalışan birisi yasa çıktıktan sonra hangi kurumdan emekli olacak? Bu kişi memurluğa devam etmek istiyorsa EYT'li diye resen emekli mi edilecek? gibi karmaşık soruların da cevap bulması gerekiyor. Yani kişilerin müracaatının şart olup olmadığı da burada önem kazanacak.

        EYT YASALAŞMA AŞAMASI

        Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması gerekiyor.
        Bunun için de bir taslak metnin oluşturulması ve bunun TBMM gündemine gelmesi lazım. Burada milletvekillerinin de itiraz ve katkıları olacaktır.
        Bu süreçte yasa tasarısı Meclis'ten geçtikten sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkartılması gerekli.
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        Haberler Ekonomi 2022 yılı SGK uzmanından EYT ve 47, 48 yaşında emeklilik açıklaması! İşe başlama, SSK prim ve gün şartı
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