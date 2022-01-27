Tütün ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kimlere verilir? Yararlanma şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce kişinin faydalandığı desteğin ne zaman hesaplara yatacağı ayın son günlerinden merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Beklenen tarih bilgisi geldi, işte tütün ikramiyesi hakkında tüm detaylar...
TÜTÜN İKRAMİYESİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?
5.179,79 TL ile 9.417,80 TL arasında değişen 2021 yılı ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.
TÜTÜN İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR?
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)
Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022'de 9 bin 386,60 lira ödenecek
Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022'de 8bin 447,90 lira ödenecek
Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022'de 7bin 274,61 lira ödenecek
Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 686,81 lira ödenirken 2022'de 6 bin 570,62 lira ödenecek
Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 184,65 lira ödenirken 2022'de 5 bin 866,62 lira ödenecek
Derece Gaziye 2021 yılında 3 bin 682,49 lira ödenirken 2022'de 5 bin 162,63 lira ödenecek