SSK, Bağkur, memur ve emekli ek zam neden yatmadı? Ek ödeme ne zaman yatacak? Memur emekli zam farkları neden yatmadı?

Maaş farklarının ne zaman yatırılacağı araştırılan konulardan biri oldu Memur ve emeklilere maaş farkları bu ay içerisinde verilecek. Memur ve emeklilere ocak ayında yapılan zamla beraber açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncellendiğini duyurdu. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Meclis'te kabul edilen teklifle ek zam için karar kesinleşti. Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.
Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.
EK ZAM NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur ve emekliye ek zammı içeren yasal düzenlemeyle birlikte aylık ve ücretlerde 1 Ocak-30 Haziran dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Yüzde 5 zam ve enflasyon farkıyla yüzde 27.9 olan Ocak zammı, böylece yüzde 30.95'e ulaştı. Zam oranlarını ayın 3'ünde öğrenen emekliler, şimdi bunları cebine koyuyor.
Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 30.95 zamla oluşan farkı, memur emeklileri 27 Ocak'ta alacak. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 386 bin kişi, aylıklarında oluşan fark tutarlarını bu tarihte hesaplarında görecek.