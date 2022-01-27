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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 20:54
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    • 27.01.2022 20:54
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    SSK, Bağkur, memur ve emekli ek zam neden yatmadı? Ek ödeme ne zaman yatacak? Memur emekli zam farkları neden yatmadı?

    Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca vatandaş ek zam hakkında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Milyonları ilgilendiren emekli ve memur ek zam yasa teklifi, Meclis'te kabul edildi. Peki, SSK, Bağkur, memur ve emekli ek zam neden yatmadı? Ek ödeme ne zaman yatacak? Memur emekli zam farkları neden yatmadı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    SSK, Bağkur, memur ve emekli ek zam neden yatmadı?

    Maaş farklarının ne zaman yatırılacağı araştırılan konulardan biri oldu Memur ve emeklilere maaş farkları bu ay içerisinde verilecek. Memur ve emeklilere ocak ayında yapılan zamla beraber açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncellendiğini duyurdu. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Meclis'te kabul edilen teklifle ek zam için karar kesinleşti. Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.



    MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

    Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

    Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

    EK ZAM NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Memur ve emekliye ek zammı içeren yasal düzenlemeyle birlikte aylık ve ücretlerde 1 Ocak-30 Haziran dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Yüzde 5 zam ve enflasyon farkıyla yüzde 27.9 olan Ocak zammı, böylece yüzde 30.95'e ulaştı. Zam oranlarını ayın 3'ünde öğrenen emekliler, şimdi bunları cebine koyuyor.

    Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 30.95 zamla oluşan farkı, memur emeklileri 27 Ocak'ta alacak. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 386 bin kişi, aylıklarında oluşan fark tutarlarını bu tarihte hesaplarında görecek.

        3 AYLIK ALAN DA VAR

        Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.

        EN AZ 4.289,79 TL MAAŞ

        Yüzde 30.95'lik Ocak zammı en düşük memur emeklisi maaşını 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 bin 289 lira 79 kuruşa yükseltti. En düşük maaşta bin 13 lira 89 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak.

        2 ÇOCUKLUYA 770 TL

        Zam, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımlarına da yansıdı. Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya çıktı. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.

        KİME, NE KADAR FARK VAR?

        Memurlar bu ayın 15'inde yüzde 27.9 zamlı ödemelerini almıştı. 2.5 puanlık artışla oluşan zam farklarının hesaplanmalarını müteakiben ödeneceği duyuruldu. Memur emeklileri ise enflasyon verileri beklendiği için bu ayın başında maaşlarını hiç zam yansıtılmadan almıştı. Bu nedenle emeklilere, yüzde 30.95 artış ile oluşan zam farkının ödemesi yapılacak.
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