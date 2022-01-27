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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 10:40
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    • 27.01.2022 11:14
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    Son dakika: Gözler bu toplantıda! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklamalar... 2022 yıl sonu enflasyon tahmini

    Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla bugün Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Kavcıoğlu, cari dengenin de 2022'de fazla vereceğini belirtti. Bununla birlikte çok beklenen enflasyon tahmini de açıkladı. Merkez Bankası Başkanı "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 olmasını tahmin ediyoruz" dedi. İşte Merkez Bankası'nın 2022 enflasyon tahmini...

    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’dan flaş açıklamalar...

    TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla başladı.

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    Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

    Son rapordan bugüne dek varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görünümünü olumsuz etkiledi. Küresel iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz, Türkiye'nin dış talep görünümü olumlu seyrini korumaktadır.

    Doğalgaz fiyatları yüksek seyrediyor. Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Dünya genelinde manşet ve çekirdek enflasyon hız kazandı.Enflasyonun etkileri merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları arasındaki söylem ayrışması artıyor.

    Gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri olduğunu gözlemliyoruz. Portföy akımları hala salgın öncesi seviyelere ulaşamadı. Çin dışındaki hisse senedi piyasalarına da girişler olduğu, Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Kasım ayında devam ederken, Aralık ayında çıkış gözlendi.

    Türkiye'de iktisadi faaliyet 3. çeyrekte kuvvetli seyrini sürdürdü. Türkiye OECD ülkeleri arasında net ihracatın büyümeye en fazla katkı yaptığı ülkeler arasında yer aldı. Aşılamanın hızlanması küresel ekonomideki toparlanma sürecini destekliyor. Dış talebin iktisadi faaliyete katkısı artıyor. Vaka sayılarında artış gözlense de izolasyon tedbirleri küresel ölçekte daha gevşek uygulanıyor.

    Daha gevşek önlemler turizm faaliyetindeki toparlanma eğiliminin belirginleşmesinde önemli rol oynadı. Kartla harcama verilerine göre salgından daha çok etkilenen hizmet sektörlerinde artış oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Anket verileri firmaların yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu gösteriyor. İlave kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde de yatırım talebini destekleyecek bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz. Uzun vadeli TL finansman imkanları yatırımlar için önemli.

    Yüksek frekanslı veriler işgücündeki toparlanmanın iktisadi faaliyetle uyumlu görünüm sergilediğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğini öngörüyoruz. Hizmet gelirleri salgın öncesi seviyelerine ulaştı.

    Altın ve enerji dışarıda bırakıldığında cari dengedeki iyileşmenin sürdüğünü görüyoruz. Cari dengenin 2022'de fazla vereceğini öngörüyoruz. 4. çeyrekte yıllık kredi büyümesi tarihsel ortalamalara yakınsadı. Ticari kredilerdeki gelişmeyi önemsiyoruz.

    Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 olmasını tahmin ediyoruz.

    SORU-CEVAP KISMI
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun soru-cevap kısmındaki açıklamaları:

    "Merkez Bankası 20 Aralık'ta tek kuruş satmamamıştır. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar 2 milyar 250 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirerek kur düşmüştür. Rezervlerdeki azalışta BOTAŞ'a yapılan satış etkili oldu. Bir iki ülke ile SWAP görüşmeleri devam ediyor.



    ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yeni ekonomik programı bir takvime bağlamayacaklarını, yapılacak uygulamalar olgunlaştıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıp hızla uygulamaya konulacağını söyledi.

        Bakan Nebati, önümüzdeki dönem döviz kurlarında düşüş beklediklerini, enflasyonun da yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini, 2023 baharında da tek haneli rakamların görüleceğini kaydetti.

        FED FAİZİ AÇIKLADI
        ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında tutarken, mart ayında varlık alım programını sıfırlama ve faiz artışına başlama sinyali verdi.

        Fed'in 16 Mart toplantısında ilk faiz artışını yapması ve bu yıl toplamda 4 kez faiz artırması bekleniyor.

        Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

        Enflasyondaki artışın nedeni olarak pandemi ve ekonominin yeniden açılmasıyla bağlantılı arz ve talep dengesizliklerine işaret edilen metinde ayrıca, yeni varyantlar dahil olmak üzere ekonomik görünüm üzerinde risklerin devam ettiği vurgulandı.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Gözler bu toplantıda! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan flaş açıklamalar... 2022 yıl sonu enflasyon tahmini
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