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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 12:31
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    • 27.01.2022 12:31
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    EYT son dakika haberler: 1999 öncesi SSK veya Bağ-Kur girişi olanlar! İlk gruptaki 850 bin kişiyi anında emekli edilecek muhtemel 2 temel şart

    EYT son dakika haberler: AK Parti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı öneri bağlamında çalışmalarını hızlandırdı. 2022 senesi amacıyla da bu öneri, AK Parti doğrultusundan Meclis'e sunacak ve bütün partilerin desteği istenecek. Bu arada EYT bağlamında çeşitli formüllerin öne çıktığı görülüyor. Hem de hizmet belirlenmesi başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim miktarını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet belirlenmesi ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

    takvim.com.tr
    EYT’li ilk gruptaki 850 bin kişiyi anında emekli edilecek muhtemel 2 temel şart

    EYT son dakika haberler: Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis'ten yapılacak olan açıklamayı merakla bekliyor. Milyonlarca EYT'linin beklediği planlama ile alakalı 2 değişik çözüm masada. Buna göre, yaş ve sigorta şartları çalışmaların ana gündem maddeleri olacak.

    EYT'DE KİMLER YAŞA TAKILIYOR?

    Peki, kimler emeklilikte yaşa takılıyor, sayıları ne kadar? EYT mağdurları bağlamında kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri amacıyla bayan çalışanların 20 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması; erkek çalışanların da 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu ve emeklilik amacıyla yaş koşulu aranmıyordu.

    1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık süresi, prim gün adedine ek olarak emeklilik için bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek bağlamında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar amacıyla 58, erkek çalışanlar amacıyla da 60'a çekildi ve prim gün adedi da 7 bin güne çıkarıldı. Hal bu tür olunca da bir gecede oluşturulan değişiklikle çalışanlar çalışma yılını, prim gün miktarını doldursa da emeklilikte yaşa takıldı.

    Örneğin, 1998 senesinde işe giren bir çalışan eski şartlara göre bundan iki sene sonra yani 2023 senesinde emekli olacakken oluşturulan planlama ile çalışanın emekliliği 2038 senesine ötelenmiş oldu. 1999 senesinden bu yana da 20 yıldan fazla EYT hususu gündemde ve o tarihte planlama yapıldığında bundan etkilenenlerin adedi sınırlı olsa da vakit içerisinde emekli olamayanların adedi arttı ve meydana EYT mağdurları çıktı.

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        EYT'DE YASALAŞMA AŞAMASI
        Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra programın başlayabilmesi amacıyla meşru çalışmanın da yapılması gerekiyor. Bunun amacıyla de bir taslak yazının oluşturulması ve bunun TBMM gündemine gelmesi gerekiyor.

        Burada milletvekillerinin de itiraz ve katkıları olacaktır. Bu süreçte yasa tasarısı Meclis'ten atlattıktan sonra uygulanması amacıyla de yönetmeliklerin çıkartılması gerekiyor.

        EYT'DE KISMİ EMEKLİLİK

        9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

        EYT'DE SÜRENİN TAMAMLANMASI

        Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

        2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Kadınlarda ise süre tamamlandı.

        EYT'DE PRİMİN TAMAMLANMASI

        Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan emekli olması gündemde.

        EYT'DE ALMANYA SİSTEMİ

        Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden %8 kesiliyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik sağlanıyor.

        EYT'DE FİNLANDİYA SİSTEMİ

        Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

        EYT'DE YAŞA TAKILANLAR İÇİN HİZMET TESPİT UYARISI!

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

            EYT'DE HİZMET TESPİTİ DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILIR?

            Hizmetin davacı çalışan tarafından sigortasız olarak görülmüş olması ve bu durumun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekiyor.

            EYT'DE KİMLER, NE ZAMAN AÇABİLİR?

            Hizmet tespit davasını kişinin kendisi veya vefat durumunda mirasçıları açabilir. Hizmet tespitine konu işyerinde hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde mahkemeye başvurulabilir. Örneğin bir işyerinde 2 yıl sigortasız çalıştıktan sonra işten çıkarılan personel için 5 yıllık hak düşürücü süre işten tarihten ayrıldığı günden itibaren başlar. Diğer yandan 2 yıl sigortasız çalıştırıldıktan sonra sigortası yapılıp 10 yıl daha çalıştırılan kişi 2021'de işten çıktıysa 2026'nın sonuna kadar sigortasız çalıştırıldığı dönem için dava açabilir. Kesintisiz çalışmanın bittiği yılın sonu başlangıç kabul edilir.

            EYT'DE DAVA ÇALIŞAN LEHİNE SONUÇLANIRSA PRİMİ KİM YATIRIR?

            Davanın kişi lehine sonuçlanması durumunda, talep edilen yıllar içindeki sigorta primleri işveren tarafından ödenir. Sigorta primleriyle birlikte bu süre içinde geçen yasal faiz de işverence karşılanır.
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            Haberler Ekonomi EYT son dakika haberler: 1999 öncesi SSK veya Bağ-Kur girişi olanlar! İlk gruptaki 850 bin kişiyi anında emekli edilecek muhtemel 2 temel şart
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