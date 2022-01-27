Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. 2 milyonun üzerinde emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemeler başlıyor. Açıklanan zamlarla birlikte en düşük dul ve yetim aylığı 627 lira olurken, en yüksek aylık da 15.055 liraya yükseldi. Peki Dul ve Yetim maaş farkları yattı mı? Zamlı Dul ve Yetim maaş farkları ne zaman verilecek? İşte emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların maaş farkı ödeme tarihleri...