8672 lira ve ek zam! 4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...

Kamuda çalışan aşağı yukarı 1 milyon işçiye her sene Cumhurbaşkanı'nın da onay vermesiyle 4 taksit durumunda 52 günlük tediye (ikramiye) ödeniyor. En düşük ikramiye, asgari ücret üzerinden oluşturulan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu sene kamu işçilerinin eline en az 8 bin 672 lira işlemiş olacak. Brüt maaşı 6 bin lira imkan yarın 2 bin 2600 lira, toplamda ise 10 bin 400 lira, brüt maaşı 10 bin lira imkan yarın 4 bin 330 lira, toplamda ise 17 bin 300 lira senelik ödeme yapılacak. İşte 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
Memur ve memur emeklisine yapılan ilave yüzde 2.5'lik toplu sözleşme zammının ardından kamu işçilerinin de bu yönde talepleri olmuştu. Kamu işçileriyle 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zamla ilgili açıklama yaparak, "Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
TEDİYE ÖDEMELERİ, KİMLERE NE KADAR VERİLECEK:
Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77
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NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.