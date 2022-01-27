8672 lira ve ek zam! 4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç para? 2022 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı...

TAŞERON İŞÇİLERE YÜZDELİK DİLİM

Taşeron işçilerin talep ettikleri bir diğer düzenleme ise yüzdelik dilim ek zammı. Bu noktada açılan davaları ve alınan sonuçları örnek gösteren taşeron işçiler hükümetin bu alanda toplu bir düzenleme yapmasını maaşların asgari ücrete oranla artmasını istiyorlar.

4/D'li kamu işçilerinin son düzenleme talebi ise saptama hakkı konusunda. Eş durumu saptama hedefiyle dava kazanan bir taşeron işçi adına verilen kararın örnek olmasını isteyen işçiler, tüm kamu işçilerine saptama hakkı talep ediyorlar.

TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI VERİLDİ Mİ?

4D personelleri amacıyla yapılan görüşmelerde belirleme hakkı konusunun gündeme geldiği biliniyor. TİS süreci evvel basında yer alan haberlerde Çalışma Bakanlığı'nın eksper bir ekiple belirleme hakkı konusu ile ilgili çalışma içerisinde bulunduğu öne sürülmüştü. İşçilere belirleme hakkı verilmesi istenirken bunun yanı sıra becayiş yöntemine dair çalışmalar bulunduğu da meydana çıktı.

Zam civarlarına dair detayların belli olmasına karşın belirleme hakkı ve becayiş içeriğine dair ayrıntılar belli olmadı. Türk İş Sendikası ve Çalışma Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler ve alınan kararlara dair yayımlanacak olan sözleşme metninde bu iki hak ile alakalı yeni kararlarda belli olacak.