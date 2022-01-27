5.000 TL'ye kadar hemen para yatacak! TC kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar başvuru yapabilir

Vatandaşların çoğalan nakit gereksinimlerine yönelik cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Üç büyük kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile çoğu değişik avantajlara sahip gereksinim kredisi sunuyor. Öte yandan ING Bank, N Kolay da çok makul ihtiyaç kredileri sunuyor. Merkez Bankası faiz indirimlerine rağmen yükselmeye devam eden gereksinim kredisi faiz civarlarına rağmen kamu bankalarının düşük faiz olanakları vatandaşa deva oluyor. İşte en makul ihtiyaç kredileri...
ING Bank 5.000 TL Faizsiz Kredi
Kredi faizi ne olursa olsun ING Bank doğrultusundan Turuncu Ekstra uygulaması kapsamında alacakları nakit iade ile 5.000 TL'ye kadar olan kredinin %0 faizli olarak kullandırılması sağlanıyor. Turuncu Ekstra uygulaması amacıyla geçerli kampanya da, aylık harcamalarının 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Banka Kart ile yapanlar, faizsiz olarak kredisini kullanabilecekler. Öte yandan harcama yerine birikim gerçekleştirmek isteyenler ise alacakları nakit iade ile özel faiz oranlarından da rahatça faydalanabilirler. 5.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 2.500 TL aylık ortalama bakliyesi vadesiz TL hesaplarında bulundurularak, kredi amacıyla %0 faiz oranlarından yararlanabilirler.
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Son dönemde kişilerin çoğalan gereksinimlerine yönelik bankalardan gelen faizsiz kredi seçenekleri ve cazip başka finansman fırsatları nakit bozukluğu çekenlere büyük destek olmayı başarıyor. ING Bank faizsiz kredisinden yararlanmak amacıyla 5.000 TL ve altında krediler verilir. Kampanya süresi boyunca başka kredi kullandırılmalarında ise Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi seçenekleri amacıyla %1,59'dan başlayan cazip faizler yer almaktadır.