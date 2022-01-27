Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.01.2022 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 14:14
    ABONE OL

    5.000 TL'ye kadar hemen para yatacak! TC kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar başvuru yapabilir

    Sıfır faizli ihtiyaç kredileri kişilerin nakit sıkıntısına deva oluyor. Kolay ödeme olanağı ve faizsiz, masrafsız seçenekleri ile ING Bank ve Aktif Bank ile üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta kişilerin acil nakit problemini 2022 senesinde da gidermeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan faizlerin düşürülmesinin sonrasında gelen makul krediler, son dönemde yükselerek nakit arayanların yeni kredi seçeneklerini kullanmasına sebep oldu.

    takvim.com.tr
    5.000 TL’ye kadar hemen para yatacak!

    Vatandaşların çoğalan nakit gereksinimlerine yönelik cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Üç büyük kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile çoğu değişik avantajlara sahip gereksinim kredisi sunuyor. Öte yandan ING Bank, N Kolay da çok makul ihtiyaç kredileri sunuyor. Merkez Bankası faiz indirimlerine rağmen yükselmeye devam eden gereksinim kredisi faiz civarlarına rağmen kamu bankalarının düşük faiz olanakları vatandaşa deva oluyor. İşte en makul ihtiyaç kredileri...

    ING Bank 5.000 TL Faizsiz Kredi

    Kredi faizi ne olursa olsun ING Bank doğrultusundan Turuncu Ekstra uygulaması kapsamında alacakları nakit iade ile 5.000 TL'ye kadar olan kredinin %0 faizli olarak kullandırılması sağlanıyor. Turuncu Ekstra uygulaması amacıyla geçerli kampanya da, aylık harcamalarının 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Banka Kart ile yapanlar, faizsiz olarak kredisini kullanabilecekler. Öte yandan harcama yerine birikim gerçekleştirmek isteyenler ise alacakları nakit iade ile özel faiz oranlarından da rahatça faydalanabilirler. 5.000 TL'ye kadar olan krediler amacıyla 2.500 TL aylık ortalama bakliyesi vadesiz TL hesaplarında bulundurularak, kredi amacıyla %0 faiz oranlarından yararlanabilirler.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    Son dönemde kişilerin çoğalan gereksinimlerine yönelik bankalardan gelen faizsiz kredi seçenekleri ve cazip başka finansman fırsatları nakit bozukluğu çekenlere büyük destek olmayı başarıyor. ING Bank faizsiz kredisinden yararlanmak amacıyla 5.000 TL ve altında krediler verilir. Kampanya süresi boyunca başka kredi kullandırılmalarında ise Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi seçenekleri amacıyla %1,59'dan başlayan cazip faizler yer almaktadır.

        N Kolay 1.000 TL Kolay Nakit

        Dijital bankacılık bölümünde öne çıkan N Kolay, Aktif Bank içeriğinde acil nakit arayanlara özel finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. Faizsiz olarak 1.000 TL'ye kadar nakit desteği gerçekleştiren N Kolay, 30 gün süresince %0 faiz oranları ile gereksinim kredisi sunmaktadır. Şubeye gitmeden basitçe müracaat oluşturulan kredi amacıyla 30 günden çok vade seçeneklerinden yararlanmak isteyenler, %2,99 faiz oranları ile prosedür yapabilecekler. Buna göre 30 gün faizsiz olarak kullandırılacak kredi, 31 – 60 gün vade arasında ise %2,99 faiz oranları ile toplam en çok 1.071,76 TL geri ödeme tutarı ile fırsat sağlamaktadır.

        Vatandaşların artan ihtiyaçlarına yönelik faizsiz kredi fırsatlarının sunulmaya başlamasının ardından birçok kişi için nakit sıkıntısı ilgili krediler ile çözülmeye başlamıştır. Kolay Nakit kampanyası ile 30 gün için 1.000 TL krediyi faizsiz olarak kullanabilir veya 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisini en cazip faiz oranları ile talep edebilirsiniz. Aktif Bank üzerinden dijital bankacılık alanında faaliyet gösteren N Kolay, en cazip kredi seçenekleri ve bankacılık hizmetleri ile vatandaşların birçok ihtiyacına özel çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Cazip faizlerden ve ayrıcalıklardan yararlanmak isteyenler kolayca başvurularını yapabilirler.

        Halkbank İhtiyaç Kredisi

        Maaşını Halkbank'tan alan vatandaşlara özel %1,55'ten başlayan faiz oranların ile ihtiyaç kredisi verilmektedir. Bütçelerine makul geri ödeme seçenekleri ile kredi kullanacak bütün vatandaşlar, ister Halkbank maaş müşterisi olsun ister başka bankaların müşterisi olsun fark etmeksizin değişik tür ihtiyaç kredisi avantajlarından da yararlanabilecektir. 50 bin TL'ye kadar 36 ay vade seçeneklerine yer verdiği krediler ile düşük taksit oranlı finansman fırsatları sunulacak. Bireysel gereksinimleri amacıyla acil nakit desteği arayan ve 10.000 TL'ye kadar hemen kredi kullanmak isteyenler ise Halkbank Hızlı Kredi fırsatından yararlanabiliyor. 36 ay vade ve 395 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle, %1,71'den başlayan faizler ise söz hususu Hızlı Kredi kampanyası amacıyla geçerli olacaktır.

            Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

            Ziraat Bankası Tüketici Kredisi kapsamında, çalışan, emekli ve memur dahil olmak üzere çoğu kesimden vatandaş amacıyla bütün gereksinimlerine yönelik düşük faiz oranları ile kredi sağlamaktadır. Çalışanın Artısı Tüketici Kredisi ile %1,55'ten başlayan faiz oranları ile 36 ay vade alternatifi yayınlayan Ziraat Bankası, Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile de aynı oranlarda kredi sunar.

            50 bin TL'ye kadar olan Tüketici Kredisi kapsamında ise 36 ay vade seçenekleriyle %1,94'ten başlayan faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri uygulanmaktadır. Türkiye'nin en köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası, her kesimden vatandaşın acil nakit ihtiyaçları için en iyi oranlara sahip kredi fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor. Tüketici Ürün Paketi ile 50 bin TL ve üzerinde krediler için %1,89 faiz oranları uygulanmaktadır.

            Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

            Vakıfbank 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli ihtiyaç kredisi ile kişilerin nakit problemini çözmeyi hedefliyor. %1,55'ten başlayan cazip faiz oranları ile 36 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. 3.000 – 50.000 TL arasında kredi amacıyla 36 ay vade uygulanırken, 50.001 – 125.000 TL arasında krediler amacıyla 24 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. SMS ile kolay başvuru adımlarının takip edilebildiği ihtiyaç kredisi, 5724'e kısa mesaj göndererek kullanılabilmektedir. Esnek ödeme planlarından da yararlanarak tüm nakit ihtiyaçlarınız için Vakıfbank ihtiyaç kredisini tercih edebilirsiniz. 3 ay da bir eşit, 3 ay ödemesiz, artan veya azalan gibi özel ödeme planları da uygulanabilmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Beşiktaş’ın eski yöneticisine kanlı pusu!
            Haberler Ekonomi 5.000 TL'ye kadar hemen para yatacak! TC kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar başvuru yapabilir
                SON DAKİKA