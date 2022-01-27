28 Ocak EYT bugün son dakika: 1999 öncesi SGK veya Bağ-Kur girişi olanlar! 850 bin kişiyi hemen emekli edilecek muhtemel 2 şart

EYT son dakika haberler: AK Parti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı öneri bağlamında çalışmalarını hızlandırdı. 2022 senesi amacıyla da bu öneri, AK Parti doğrultusundan Meclis'e sunacak ve bütün partilerin desteği istenecek. Bu arada EYT bağlamında çeşitli formüllerin öne çıktığı görülüyor. Hem de hizmet belirlenmesi başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim miktarını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet belirlenmesi ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.
EYT'DE KİMLER YAŞA TAKILIYOR?
Peki, kimler emeklilikte yaşa takılıyor, sayıları ne kadar? EYT mağdurları bağlamında kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri amacıyla bayan çalışanların 20 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması; erkek çalışanların da 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu ve emeklilik amacıyla yaş koşulu aranmıyordu.
1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık süresi, prim gün adedine ek olarak emeklilik için bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek bağlamında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar amacıyla 58, erkek çalışanlar amacıyla da 60'a çekildi ve prim gün adedi da 7 bin güne çıkarıldı. Hal bu tür olunca da bir gecede oluşturulan değişiklikle çalışanlar çalışma yılını, prim gün miktarını doldursa da emeklilikte yaşa takıldı.
Örneğin, 1998 senesinde işe giren bir çalışan eski şartlara göre bundan iki sene sonra yani 2023 senesinde emekli olacakken oluşturulan planlama ile çalışanın emekliliği 2038 senesine ötelenmiş oldu. 1999 senesinden bu yana da 20 yıldan fazla EYT hususu gündemde ve o tarihte planlama yapıldığında bundan etkilenenlerin adedi sınırlı olsa da vakit içerisinde emekli olamayanların adedi arttı ve meydana EYT mağdurları çıktı.
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