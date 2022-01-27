28 Ocak EYT bugün son dakika: 1999 öncesi SGK veya Bağ-Kur girişi olanlar! 850 bin kişiyi hemen emekli edilecek muhtemel 2 şart

EYT'DE KİMLER YAŞA TAKILIYOR?

Peki, kimler emeklilikte yaşa takılıyor, sayıları ne kadar? EYT mağdurları bağlamında kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri amacıyla bayan çalışanların 20 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması; erkek çalışanların da 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu ve emeklilik amacıyla yaş koşulu aranmıyordu.

1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık süresi, prim gün adedine ek olarak emeklilik için bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek bağlamında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar amacıyla 58, erkek çalışanlar amacıyla da 60'a çekildi ve prim gün adedi da 7 bin güne çıkarıldı. Hal bu tür olunca da bir gecede oluşturulan değişiklikle çalışanlar çalışma yılını, prim gün miktarını doldursa da emeklilikte yaşa takıldı.