27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, saat kaçta yatacak? Emekli maaş farkı ödemesi nasıl, nereden alınır? PTT ile...

Aralık Ocak Şubat ayı şeklinde 3 aylık alanlar da 27 Ocak Perşembe günü itibariyle sadece 2 maaş zam farkı alabilecekler.

Son olarak Ocak Şubat Mart ayı şeklinde 3 aylık alanlar ise 27 Ocak Perşembe günü itibariyle sadece 2 maaş zam farkı alabilecekler.

ÖDEMELER NE KADAR?

1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.

AİLE YARDIM ÖDEMELERİ DE ARTTI!

Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya yükseldi. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.