27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, saat kaçta yatacak? Emekli maaş farkı ödemesi nasıl, nereden alınır? PTT ile...

Emekli maaşları ek zam ödeme tarihleri belli oldu. Ödemeler bugün tek tek hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklisi maaşları 2022 yılında zamlandı. Memur ve memur emeklilerine ve maaşı 2 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine daha sonra ek zam yapıldı. Ancak maaşlar düzenleme öncesi yatırıldığı için ek zam ocak ayı maaşlarına yansımadı. Peki, ek zam maaşlara ne zaman yansıyacak? 27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş zam farkı ödemesi nasıl, nereden alınır? İşte son dakika gelişmeler...
27 OCAK EK ZAM FARKI YATTI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından memur ve emekli memur ek zam farkı ödeme takvimi ilan edildi. İşte ödeme takvimi;
Üç Aylık maaş alanlar:
Aylık maaş alan Harp ve Vazife Malulleri ve Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, dul veya yetimler zam farklarını 27 Ocak Perşembe günü itibariyle alabilecekler.
Üç aylık maaş alanlar:
3 aylık (Kasım Aralık Ocak ayı şeklinde) maaş alanlarda yine 27 Ocak Perşembe günü itibariyle ödemelerini alabilecek. Ancak bu kişiler sadece 1 maaş zam farkı alacaklar.
Aralık Ocak Şubat ayı şeklinde 3 aylık alanlar da 27 Ocak Perşembe günü itibariyle sadece 2 maaş zam farkı alabilecekler.
Son olarak Ocak Şubat Mart ayı şeklinde 3 aylık alanlar ise 27 Ocak Perşembe günü itibariyle sadece 2 maaş zam farkı alabilecekler.
ÖDEMELER NE KADAR?
1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.
AİLE YARDIM ÖDEMELERİ DE ARTTI!
Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya yükseldi. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.