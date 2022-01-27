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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 07:35
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    • 27.01.2022 07:35
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    27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, saat kaçta yatacak? Emekli maaş farkı ödemesi nasıl, nereden alınır? PTT ile...

    2 milyon 386 bin 565 kişinin yararlanacağı ek zam farkı hakkında her geçen gün aramalar sıklaşıyor. Ödemeler PTT şubeleri aracılığı ile yapılacak. Ödeme takvimi belli oldu. Bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Maaşlarını aylık olark alan Harp ve Vazife Malulleri ve Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetimler, Kasım Aralık Ocak ayı şeklinde 3 aylık maaş alanlar, Aralık Ocak Şubat ayı şeklinde 3 aylık alanlar ve son olarak da Ocak Şubat Mart ayı şeklinde 3 aylık alanlar dikkat! Peki 27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş zam farkı ödemesi nasıl, nereden alınır?

    27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Emekli maaşları ek zam ödeme tarihleri belli oldu. Ödemeler bugün tek tek hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklisi maaşları 2022 yılında zamlandı. Memur ve memur emeklilerine ve maaşı 2 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine daha sonra ek zam yapıldı. Ancak maaşlar düzenleme öncesi yatırıldığı için ek zam ocak ayı maaşlarına yansımadı. Peki, ek zam maaşlara ne zaman yansıyacak? 27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş zam farkı ödemesi nasıl, nereden alınır? İşte son dakika gelişmeler...

    27 OCAK EK ZAM FARKI YATTI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından memur ve emekli memur ek zam farkı ödeme takvimi ilan edildi. İşte ödeme takvimi;

    Üç Aylık maaş alanlar:

    Aylık maaş alan Harp ve Vazife Malulleri ve Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, dul veya yetimler zam farklarını 27 Ocak Perşembe günü itibariyle alabilecekler.

    Üç aylık maaş alanlar:

    3 aylık (Kasım Aralık Ocak ayı şeklinde) maaş alanlarda yine 27 Ocak Perşembe günü itibariyle ödemelerini alabilecek. Ancak bu kişiler sadece 1 maaş zam farkı alacaklar.

    Aralık Ocak Şubat ayı şeklinde 3 aylık alanlar da 27 Ocak Perşembe günü itibariyle sadece 2 maaş zam farkı alabilecekler.

    Son olarak Ocak Şubat Mart ayı şeklinde 3 aylık alanlar ise 27 Ocak Perşembe günü itibariyle sadece 2 maaş zam farkı alabilecekler.

    ÖDEMELER NE KADAR?

    1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.

    AİLE YARDIM ÖDEMELERİ DE ARTTI!

    Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya yükseldi. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.

        EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI

        Görev: Müsteşar (1/1)

        Mevcut maaş (TL): 11.806

        Zamlı maaş (TL): 15.459

        Fark (TL): 3.653

        Görev: Genel müdür (1/1)

        Mevcut maaş (TL): 10.435

        Zamlı maaş (TL): 13.664

        Fark (TL): 3.229

        *

        Görev: Şube müdürü (Lisans - 1/4)

        Mevcut maaş (TL): 4.004

        Zamlı maaş (TL): 5.243

        Fark (TL): 1.239

        *

        Görev: Memur (Lisans - 1/4)

        Mevcut maaş (TL): 3.918

        Zamlı maaş (TL): 5.130

        Fark (TL): 1.212

        Görev: Öğretmen (1/4)

        Mevcut maaş (TL): 4.029

        Zamlı maaş (TL): 5.275

        Fark (TL): 1.246

        *

        Görev: Kaymakam 1. sınıf (1/4)

        Mevcut maaş (TL): 6.840

        Zamlı maaş (TL): 8.956

        Fark (TL): 2.116

        Görev: Polis memuru (8/1)

        Mevcut maaş (TL): 4.167

        Zamlı maaş (TL): 5.456

        Fark (TL): 1.289

        Görev: Mühendis (1/4)

        Mevcut maaş (TL): 4.913

        Zamlı maaş (TL): 6.433

        Fark (TL): 1.520

        *

        Görev: Teknisyen (Lise-1/4)

        Mevcut maaş (TL): 3.419

        Zamlı maaş (TL): 4.477

        Fark (TL): 1.058

        Görev: Profesör (1/4)

        Mevcut maaş (TL): 9.346

        Zamlı maaş (TL): 12.238

        Fark (TL): 2.892

            Görev: İmam-hatip

            Mevcut maaş (TL):4.029

            Zamlı maaş (TL): 5.275

            Fark (TL): 1.246

            Görev:Avukat (1/4)

            Mevcut maaş (TL): 4.029

            Zamlı maaş (TL): 5.275

            Fark (TL): 1.246

            Taban aylık 3.275,90 4.289,79 1.013,89

            NOT: Ek ödeme dahildir.
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            Haberler Ekonomi 27 Ocak Ek zam farkı yattı mı, saat kaçta yatacak? Emekli maaş farkı ödemesi nasıl, nereden alınır? PTT ile...
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