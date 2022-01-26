TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi! Kilis Merkez Deveciler 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı

TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi haberimizde! TOKİ Kilis Merkez Deveciler'de 515 konut projesi kapsamında 293 adedi 2 oda 1 salon, 222 adedi ise 3 oda 1 salondan oluşan daireleri kura ile sahiplerine teslim ediyor. Kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 26 Ocak'ta çekilen kura sonucunda isim listesi yayımlandı. Proje ile yapılan 515 konuttan 150'si için kura çekimi tamamlandı. İsmi çıkan 150 talihli haberimizde....