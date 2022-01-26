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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 12:06
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    • 26.01.2022 12:12
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    TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi! Kilis Merkez Deveciler 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı

    Kilis Merkez Deveciler 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kilis Merkez Deveciler Mahallesi 515 konut projesi kapsamında kentteki vatandaşları ev sahibi yapıyor. Kura noter huzurunda çekildi. Çekiliş sonucunu merak edenler araştırmalara koyuldu. Vatandaşlar kendi isimlerinin kurada çıkıp çıkmadığını merak ediyor. İşte TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi...

    TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi haberimizde! TOKİ Kilis Merkez Deveciler'de 515 konut projesi kapsamında 293 adedi 2 oda 1 salon, 222 adedi ise 3 oda 1 salondan oluşan daireleri kura ile sahiplerine teslim ediyor. Kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 26 Ocak'ta çekilen kura sonucunda isim listesi yayımlandı. Proje ile yapılan 515 konuttan 150'si için kura çekimi tamamlandı. İsmi çıkan 150 talihli haberimizde....

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

    TOKİ 2022 KURA SONUÇ EKRANI

    TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

    Mehmet Ali Değirmenci
    Mahire Bozoğlu
    Emine Bayındır

    Mustafa Özacar

    Emel Demir

    Rahmi Demirbaş

    Demek Karcıoğlu

    Zeki Yıldız

    Mustafa Ğüçoğlu

    Serdar Alişanoğlu

    Nurettin Demir

    Mehmet Kuçukoğlu
    Reşit Hayve

    Emine Polat

    Bayram Özer

    Cengiz Fakıoğlu

        Mustafa Öznacar

        murat Can Korkut

        İbrahim Arslan

        Zeynep Doğan

        Hasan Dağlı

        Nazlı Özarslan

        Mahir Akkrt

        Mehmet Çelik

        Emine Katırcıoğlu

        Ahmet Halipçi

        Zennup Özkarlıoğlu

        Yıldız Demir
        Aziz Kılıç

        Arzu Taşdemir

        Erdal Afrin

        Fethiye deliçay
        meral Doğan

        Deniz Ceylan

        Hatice Dayı

        Cuma Çakmak

        Tuba Özfidan

        Hasan Kokrmaz

        Tulay Koyuncuoğlu

        Murat Cansızlar

        Hasan Çetin

        Safiye Seda İlikli

        cemal Bekler

        Mehmet Orhan Topalömer

        Fadi Meşhud
        Halil Sanlı

        Derya Özer

        Şükrüye Sema Aygün

        Celal Güldal

        Sabriye Kuş
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        Haberler Ekonomi TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi! Kilis Merkez Deveciler 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı
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