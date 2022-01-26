TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi! Kilis Merkez Deveciler 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı

TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi haberimizde! TOKİ Kilis Merkez Deveciler'de 515 konut projesi kapsamında 293 adedi 2 oda 1 salon, 222 adedi ise 3 oda 1 salondan oluşan daireleri kura ile sahiplerine teslim ediyor. Kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 26 Ocak'ta çekilen kura sonucunda isim listesi yayımlandı. Proje ile yapılan 515 konuttan 150'si için kura çekimi tamamlandı. İsmi çıkan 150 talihli haberimizde....
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
Mehmet Ali Değirmenci
Mahire Bozoğlu
Emine Bayındır
Mustafa Özacar
Emel Demir
Rahmi Demirbaş
Demek Karcıoğlu
Zeki Yıldız
Mustafa Ğüçoğlu
Serdar Alişanoğlu
Nurettin Demir
Mehmet Kuçukoğlu
Reşit Hayve
Emine Polat
Bayram Özer
Cengiz Fakıoğlu