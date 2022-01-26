TOKİ İstanbul için harekete geçti! Anadolu ve Avrupa yakası için projeler başlıyor! Tarihler belli oldu! Aylık 721 TL kiradan ucuz taksitle...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2022 yılında da ses getiren projelerini sürdürüyor. Megakent İstanbul'daki projeler için ihale çalışmaları son sürat devam ederken öte yandan da başvuruların başlayacağı projeler de duyuruluyor. Ataşehir Şerifali ve Güngören'deki projeler için ihale tarihleri belli oldu. İşte TOKİ tarafından il il satışları devam eden konutlar ve İstanbul'daki projeler hakkında detaylı bilgiler...
TOKİ İSTANBUL PROJELERİ İÇİN İHALE TARİHLERİ
TOKİ tarafından İstanbul'da başlatılacak 3 projeden 2'si Ataşehir Şerifali'de yer alıyor. Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'ndaki 2. etap projesi ile 718 konut ve 70 dükkanın inşaatı için 16 Şubat'ta ihaleye çıkılacak.
Yine aynı bölgede 3. etap projesi ile de 211 konut ve 23 dükkanın inşaatı için 21 Şubat'ta ihale gerçekleştirilecek.
Güngören Gençosman mahallesinde ise kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacak. Buradaki ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek. Sonucunda 300 konut ve 10 dükkan inşa edilecek.
604 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER
TOKİ birçok ilde satışlarına da devam ediyor. TOKİ'de başvuru döneminde olan projelere Halk Bankası üzerinden ya da e-Devlet'ten başvurular yapılabiliyor. Bu noktada proje neredeyse başvuru şubesi buna göre değişiklik gösterebiliyor.
İşte o projeler:
- Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi'nde yer alan 655 konuttan 72'si satışa sunuldu. Projede 2+1 ve 3+1 konutlar yer alıyor. Projede fiyatlar 276 bin TL'den, 27 bin 600 TL'den peşinatlar ve taksitler ise 1.226 TL'den başlangıç gösteriyor.
Başvuru tarihleri: 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022