Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti de netleşmiş oldu. Buna göre; bir ek ders başına ödenecek en düşük tutar net 27.77 lira olacak. Takviye kurslarında ve özel eğitimlerde bu tutar daha da artıyor.

Dersin gündüz ve saat 18.00'den sonra olmasına göre de ücretlerde değişiklik oluyor. Ek ders ücretinden binde 7.59 oranında Damga Vergisi kesiliyor.