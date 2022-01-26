Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak ayı ücretli öğretmen gündüz, gece, takviye kursu ek ders ücreti kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk 6 ayı boyunca alacağı ek ders ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyordu ve açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...
ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Son yapılan yüzde 2.5'lik ek zamla birlikte maaş katsayısı ilk 6 ay için 0.235445 oldu. Bir başka deyişle maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 30.95'lik artış gerçekleşti.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti de netleşmiş oldu. Buna göre; bir ek ders başına ödenecek en düşük tutar net 27.77 lira olacak. Takviye kurslarında ve özel eğitimlerde bu tutar daha da artıyor.
Dersin gündüz ve saat 18.00'den sonra olmasına göre de ücretlerde değişiklik oluyor. Ek ders ücretinden binde 7.59 oranında Damga Vergisi kesiliyor.