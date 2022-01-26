Mana coin yorum! Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? Shiba coin yorumları!

Kripto para piyasanın en büyük birimlerinden olan Bitcoin geçtiğimiz günlerde 33 bin dolar seviyelerine test etse de bugün 37 bin dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan altcoinlerde son durum merak ediliyor. Peki, Mana coin ve Shiba coin düşecek mi, yükselecek mi? İşte Mana coin ve Shiba coin yorumları!
MANA COİN NE KADAR?
1 Mana Coin saat 12.00 itibariyle $ 2,2800 seviyesinde işlem görüyor.
SHİBA COİN NE KADAR?
1 Shiba Coin saat 12.00 itibariyle $ 0,00002154 seviyesinde işlem görüyor.
COİNLERDEKİ DÜŞÜŞÜN ÜÇ NEDENİ
Uzmanlar, piyasadaki düşüşlerin arkasında yer alan 3 temel etkene odaklandı.
1.ABD Merkez Bankası'nın Para Politikaları
2.Hisse Senedi Piyasaları ile Kriptolar Arasındaki Korelasyon
3.Rusya Merkez Bankası'nın "Yasaklama" Talebi