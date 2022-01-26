FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? FED faiz kararı beklentisi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası faiz kararı açıklaması yapması bekleniyor ve ne yönde bir değişiklik olacağı merak edilmeye başlandı. İşte son gelişmeler...
FED OCAK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Küresel piyasalarda yakından takip edilen FED toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Toplantı sonrası güncel rakamlar netlik kazanacak. FED faiz kararını açıkladığında haberimiz güncellenecektir.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı;
"Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed'i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30'da öğrenmiş olacağız.