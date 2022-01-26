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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 07:21
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    • 26.01.2022 07:30
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    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? FED faiz kararı beklentisi…

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sabahın erken saatlerinden bu yana tüm illerden vatandaşlar bu konuya kilitlendi ve son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Peki 2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? Piyasaları yakından etkileyecek olan bu kararın geçtiğimiz yılda olduğu gibi sabit mi tutulacağı, artacak mı yükselecek mi gibi soru işaretleri dolaşmaya devam ederken altın, döviz piyasasının da bu karardan nasıl etki göreceği açıklamayla birlikte netleşecek. FED faiz kararı beklentisi nedir?

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? FED faiz kararı beklentisi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası faiz kararı açıklaması yapması bekleniyor ve ne yönde bir değişiklik olacağı merak edilmeye başlandı. İşte son gelişmeler...

    FED OCAK TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Küresel piyasalarda yakından takip edilen FED toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Toplantı sonrası güncel rakamlar netlik kazanacak. FED faiz kararını açıkladığında haberimiz güncellenecektir.

    FED FAİZ KARARI NE OLUR, FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı;

    "Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed'i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30'da öğrenmiş olacağız.

        FED FAİZ KARARINDAN ALTIN VE DÖVİZ NASIL ETKİLENİR?

        İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak?

        Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.

        Kur korumalı mevduat hesaplarında ciddi teveccüh var. Hafta sonu Bakan Nebati miktarın 184 milyar TL'ye yükseldiğini ifade etti. Önümüzdeki haftalarda şirketlerin de 10 milyar dolar civarında döviz bozacağını ifade etti. Ben pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Mart ayına kadar olan süreçte yukarı yönlü kur ataklarını beklemediğimi söyleyebilirim.

        "KDV İNDİRİMİYLE İLGİLİ POZİTİF BİR BEKLENTİ HAKİM OLACAK"

        Bakan Nebati'ye döviz kurlarındaki düşüşler marketlere neden yansımıyor ve bunun yansıması gerekiyor şeklinde bir soru sordum. Bakan Nebati'de biz uyarıyı yapmıştık Maliye sahaya inecek açıklamasını yaptı. Bir düşüş trendi olabilir diye düşünüyorum. KDV indirimiyle ilgili pozitif bir beklenti hakim olacaktır. Fiyatların normalleşmesi beklentisini olumlu yönde sürdürüyorum."

        ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Aralık ayında Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.

        2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

        2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
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        Haberler Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? FED faiz kararı beklentisi…
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