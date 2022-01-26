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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 11:06
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    • 26.01.2022 11:21
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    Dünya Fed'in faiz kararına kilitlendi! Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarında

    Son dakika haberi... Küresel piyasalarda Rusya - Ukrayna gerilimi nedeniyle yaşanan belirsizlikle beraber karışık seyir sürerken, gözler Fed toplantısına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklayacağı faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Petrol, altın, dolar ve kripto para gibi varlıklarda trend Fed'in kararına göre şekillenecek.

    Dünya Fed’in faiz kararına kilitlendi

    Küresel piyasalarda dün yüksek oynaklıkla birlikte karışık seyrin sürdüğü görülürken, bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar bulunuyor.

    Geçen haftanın ikinci yarısından bu yana Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken, karşılıklı açıklamaların devam ettiği görülüyor.

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceğini belirtirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırgan bir tutum sergilemesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağı uyarısında bulundu. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın geçen ay NATO'ya yaptığı anlaşma teklifine bu hafta yazılı olarak karşılık vereceklerini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi artırmasından endişeli olduklarını söyledi.

    Jeopolitik risklere dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bu akşam saat 22.00'de Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın konuşması bulunuyor. Fed'in para politikasına dair sözle yönlendirmeleri açısından kritik önem taşıyan toplantıya ilişkin karar metni ve Powell'ın açıklamalarında, faiz artırımı ve bilanço küçültülmesi sürecine dair verilecek mesajlar takip edilecek. Fed'in halihazırda bu yıl içinde 4 kez faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, ilk adımı martta atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

    Artan jeopolitik riskler ve Fed'in beklenenden daha şahin bir tutum sergileme ihtimali ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güne düşüşle başlayan endeksler gün içinde artı bölgeye geçse de kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,80'i test etmesinin ardından bugün yüzde 1,77 seviyesinde bulunuyor. Dün 96,3'le yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 96 sınırının hemen altından işlem görüyor.

    Avrupa borsalarında dün jeopolitik riskler ve enerji tedarikine ilişkin sorunlar yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ederken, açıklanan bilançolara dair iyimserlik pay piyasaların destekledi. Fed'in faiz artırımında beklenenden daha şahin bir tutum izleyeceği beklentileri teknoloji hisselerini negatif etkilerken, bankacılık sektörü hisselerinin güçlü bir performans sergilemesi dikkati çekti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dün 1,1263 ile bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 1,13'ün hemen üzerinde tamamlarken, bugün yatay hareket ediyor.

        Asya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler ve Çin'de kredi piyasasına ilişkin haber akışı yakından izlenmeye devam ediliyor. Yıllardır düşük enflasyonla mücadele eden Japonya'da fiyat artışlarının ülke merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine doğru kısa bir süreliğine hızlandığı görüşleri yaygınlaşırken, yükselişin arkasındaki gerçekler ve bunların sürdürülebilirliği tartışılıyor.

        Bu gelişmelerin yanı sıra küresel risk algısındaki artışın da etkisiyle dün Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü Asya borsalarında, bugün daha sınırlı olsa da satış ağırlıklı seyir devam ediyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

        Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazancıyla 1.945,07 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 13,4794'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,4830 seviyelerinde bulunuyor.

        Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, Fed'in bu akşam açıklanacak kararları öncesinde varlık fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, yurt içinde bilanço sezonunun başlamasıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini kaydetti.

        Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
        16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya ve perakende stokları
        18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları
        22.00 ABD, Fed'in faiz kararı
        22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

            ABD BORSALARI DALGALANDI
            Karar öncesinde ABD borsalarında sert dalgalanmalar görüldü. Fed'in toplantısından çıkacak kararlara odaklanan Wall Street sert satışlarla başladığı günü kayıplarını azaltarak tamamladı.

            IMF'in küresel ekonomi için 2022 büyüme tahminini aşağı çekmesi ABD borsaları üzerinde olumsuz etki yarattı. En büyük yarayı ise Nasdaq yüzde 2.28, S&P yüzde 1.22, Dow Jones da yüzde 0.19 düşüşle aldı.

            ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ
            Faiz artırım ihtimalleriyle güç kazanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed toplantısı öncesinde yüzde 1.7689'a kadar geriledi.

            ALTIN FİYATLARINDA RİSK FİYATLANIYOR
            Fed'in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluşturmuştu. Ons altın fiyatları dengesiz seyre yönelmişti. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed'in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar. Nitekim altın fiyatları izlendiğinde de bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi duruyor.

            ALTIN İÇİN REKOR BEKLENTİSİ
            Heraeus Precious Metals, 2021 yılında ons altın fiyatlarının 2028 dolar ile tarihi yüksek seviyeye ulaştığını ve bu seviyeyi 2022 yılında yeniden test edebileceğini açıkladı.

            Faiz artırımlarının değerli metaller için negatif etki yaratabileceğini ancak ABD'de faizlerin yavaş hızda artırılmasını beklediklerini belirten Heraeus, faiz artırımlarından sonra da reel getirinin sıfırın altında olacağını ve bunun da altın fiyatlarına destek sağlayacağını açıkladı. 2022 yılı için ise ons altın fiyatlarının 1700-2120 dolar arasında olabileceğine değindi.

            Ons altın ise güne 1847 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1846 dolar, en yüksek de 1850 dolar seviyesini gördü.

            Gram Altın tarafında ise yatay hareket hakim durumda. Gram altın güne 798.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 798.4 lira, en yüksek de 804.5 lira seviyesini gördü.

                PETROL STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
                Petrol fiyatları küresel piyasalarda güç kazanmaya devam ederken stokların azaltılarak fiyatların artırılması da spekülatif olarak gerçekleştiriliyor. ABD'de petrol stoklarında düşüş beklentisi ortaya çıktı. ABD stokları dün akşam itibarıyla 872 bin varil azalmış oldu.

                DOLAR YATAY SEYREDİYOR
                Fed'in faiz kararı öncesinde dolar uluslararası piyasalarda yatay seyre yöneldi. Yurt içinde ise 13.44 ile 13.53 lira arasında yön bulmaya çalışıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirde ve 95.96 seviyesinde bulunuyor.

                KRİPTO PARALAR GÜÇ KAZANMAYA BAŞLADI
                Kripto paralar ayı piyasasından çıkmanın gayreti içine girişti. Çok büyük kazanç ve kayıplara sahne olan kripto para piyasalarına olan güven ağır yara alırken Bitcoin yüzde 50'nin üzerindeki değer kaybını telafi etmeye çalışıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'le başlayan yükseliş grafiği altcoinlere de sirayet etti.

                Kasım ayında gördüğü tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin dolara kadar gerileyen ve böylece yüzde 50'nin üzerinde yatırımcısına kaybettiren Bitcoin 2 gündür yükseliş çabası içine girişti. Bitcoin'in dominansı yüzde 43'e yükselirken korku endeksi de dün 12 seviyelerindeyken bugün 23'e yükseldi. Korku endeksi halen aşırı korku bölgesinde durmaya devam ediyor.

                Bitcoin bu gelişmeler ışığında yüzde 5'e yakın primle 37 bin 680 dolar civarında işlem görüyor.

                Ethereum da yüzde 5'e yakın kazançla 2480 dolarda bulunuyor.

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                Dünya Fed’in faiz kararına kilitlendi
                Haberler Ekonomi Dünya Fed'in faiz kararına kilitlendi! Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarında
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