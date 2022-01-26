Çalışanlar zil takıp oynayacak! Başvuran hemen alıyor! İstifa edenler... Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti...

2022'DE DAHA ÇOK KIDEM TAZMİNATI

Artan ücret aynı vakitte en düşük (taban) kıdem tazminatını da belirliyor. Kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam sene amacıyla 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretlinin yani en düşük maaşlı işçinin kıdemi, Ocaktan itibaren 5 bin 4 liralık brüte göre hesaplanacak.

Kıdem tazminatının 1 sene amacıyla en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir söyleyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve Ocak-temmuz olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor. Şu anda kıdemin tavanı 8 bin 284 lira. Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12.46'lık zam şuandan kesinleşti. Aralık enflasyonuyla Ocak zammının (ek zamlar hariç) yüzde 16 olması bekleniyor.