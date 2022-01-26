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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 22:03
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    • 26.01.2022 22:05
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    Amerika FED açıklaması canlı izle! FED faiz kararı sonrarı dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler?

    Amerika FED faiz açıklaması için geri sayım sona erdi. Piyasaların büyük bir merakla beklediği ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün açıklanıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, basın mensuplarının karşısına geçecek. Piyasa aktörleri karar metni ve Powell'ın mesajlarında para politikasına ilişkin mesajları dikkatle izleyecek. Bu bağlamda FED faiz kararının ardından dolar, altın, kripto parada yaşanan gelişmeler merak edilmeye başladı. Peki, FED faiz kararı sonrarı dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Amerika FED açıklaması canlı izle! FED faiz kararı sonrarı dolar, euro, altın ne kadar oldu?

    Ocak ayı FED faiz kararı ekonomiyi takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. FED faiz kararının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Fed'in faizlerde değişiklik yapıp yapmayacağı, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacak. Peki, Amerika FED açıklaması canlı izle! FED faiz kararı sonrarı dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler? İşte detaylar...

    FED FAİZ KARARI SONUCU!

    Fed, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

    Toplantıda alınan karara göre; Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

    Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.

    2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

    FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR - ALTIN ANLIK TAKİP!


    Amerikan Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.

    Amerika'da 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrası Amerikan Merkez Bankası'nın şahin tutum sergileyip sergilemeyeceği izlenecek.

    Hem faiz kararı hem de bilanço daraltımına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.



        Uzmanlar ve kurumlar bu sene Fed'den ağırlıklı olarak 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak ilk faiz artırımının bu toplantıda değil mart ayındaki toplantıda geleceği öngörülüyor.



        Fed'in bu toplantısında bilançosundaki varlıkları azaltmaya ilişkin takvim de açıklayabileceği dile getiriliyor. Fed bilançosu pandemi döneminde iki kattan fazla artarak 9 trilyon dolara çıktı.

        FED 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

        2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

        2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
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        FED faiz kararını açıkladı
        Haberler Ekonomi Amerika FED açıklaması canlı izle! FED faiz kararı sonrarı dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler?
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