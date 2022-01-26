Ocak ayı FED faiz kararı ekonomiyi takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. FED faiz kararının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Fed'in faizlerde değişiklik yapıp yapmayacağı, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacak. Peki, Amerika FED açıklaması canlı izle! FED faiz kararı sonrarı dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler? İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI SONUCU!
Fed, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda alınan karara göre; Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.
2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR - ALTIN ANLIK TAKİP!
Amerikan Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.
Amerika'da 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrası Amerikan Merkez Bankası'nın şahin tutum sergileyip sergilemeyeceği izlenecek.
Hem faiz kararı hem de bilanço daraltımına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.