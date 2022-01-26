Akıllar başlardan gitti! Vatandaş mest oldu! 6 aydır işsiz olanlara 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen ödeme! Ayrıca 5004 lira destek

5004 LİRA DESTEK VERİLECEK!

Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli amacıyla asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı da (1025 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. İlave istihdama teşvik işyerinin faaliyette olduğu sektöre göre değişik hesaplanacak.

İmalat, bilişim pazarında ek istihdam teşviki kapsamında 31 Aralık tarihine kadar işe alınacaklar amacıyla de her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime temel kazanç tutarı amacıyla ödeyecekleri bütün primler (1876 lira -5004 lira) karşılanacak. Diğer sektörlerde destek tutarı 1876 lira olacak. Destek zamanı yılsonuna kadar istihdam edilen her bir sigortalı amacıyla 12 ay olacak. Fakat istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından ufak erkek, 18 yaşından büyük bayan ya da Kuruma kayıtlı engelli olması halinde destek 18 ay süre ile uygulanacak.