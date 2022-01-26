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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 09:33
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    • 26.01.2022 09:33
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    Akıllar başlardan gitti! Vatandaş mest oldu! 6 aydır işsiz olanlara 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen ödeme! Ayrıca 5004 lira destek

    Vatandaş gelen haberler mest oldu. Peş peşe açıklamalar yapıldı. 6 ay ve daha uzun süredir işsiz olanlara amacıyla harekete geçildi. Hükümet uzun süreli işsizliğe son vermek amacıyla primde teşvik musluğunu sonuna kadar açtı. Bu senenin sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime temel kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak. Bu kapsamda 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet doğrultusundan karşılanacak. Özel sektör işverenleri son 6 aydır işsiz olanlar amacıyla bu destekten yararlanacak.

    Son 6 aydır işsiz olanlara 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen ödeme

    Ardı ardına açıklama yapıldı. Genellikle uzun süredir işsiz olan kalanları ilgilendiren bir haberimiz var. İstihdamı çoğaltmak amacıyla mühim bir adım atılmış durumda. Bu anlamda baktığımız zaman birçok vatandaşın tekrardan iş bulması sağlanacak. Uzun süreli işsizlik son bulacak. Son 6 aydır işsiz olanları istihdam eden şirketlere destek verilecek. 1.025-7.693 TL arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet doğrultusundan ödenecek. İşte istihdam hamlesi ve teşvik ödemeleriyle alakalı son dakika gelişmeleri...

    İşte istihdam seferberliği ve ödemelerle alakalı bütün detaylar...

    İŞSİZ VATANDAŞLARA ÖNCELİK VERİLDİ

    Hükümet, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı kümelerin istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, çevresel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması hedefiyle işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlanıyor.

    İŞKUR aracılığı ile bu sene verdiği 4 prim teşvikinin ayrıntıları şöyle:

    PRİMLERİN TAMAMI ÖDENECEK!

    İşsizlik ödeneği alanları işe alan işletmeler de prim teşvikinden yararlanacak. İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği boyunca asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik alanı hariç) tamamı (1676 lira) karşılanacak.

    İşverene destek sağlanan vakit vatandaşın başlangıçta işsizlik ödeneği amacıyla tespit edilen toplam hak sahipliği zamanından düşülecek. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin meşru zamanı amacıyla da Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve primlerin meşru zamanı amacıyla ödenmesi gerekiyor.

    5004 LİRA DESTEK VERİLECEK!

    Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli amacıyla asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı da (1025 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. İlave istihdama teşvik işyerinin faaliyette olduğu sektöre göre değişik hesaplanacak.

    İmalat, bilişim pazarında ek istihdam teşviki kapsamında 31 Aralık tarihine kadar işe alınacaklar amacıyla de her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime temel kazanç tutarı amacıyla ödeyecekleri bütün primler (1876 lira -5004 lira) karşılanacak. Diğer sektörlerde destek tutarı 1876 lira olacak. Destek zamanı yılsonuna kadar istihdam edilen her bir sigortalı amacıyla 12 ay olacak. Fakat istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından ufak erkek, 18 yaşından büyük bayan ya da Kuruma kayıtlı engelli olması halinde destek 18 ay süre ile uygulanacak.

        PRİM TEŞVİKİ KATLANDI

        İŞKUR bu sene da gençler, kadınların istihdamını teşvik amacıyla 54 aya kadar prim desteği verecek. Buna göre göre, 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektörün prime temel kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanacak.

        Bu kapsamda verilebilecek destek 1025 lira ile 7 bin 693 lira arasında değişecek. Teşvikten yararlanabilmek amacıyla, vatandaşın son 6 aydır işsiz olması, bireyin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.

        Faydalanma zamanı ise, 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverene 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam edene 12-54 ay 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6-30 ay olacak. Çalışırken, mesleki yeterlilik belgesi alanlar, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süre ile destek sağlanacak. İŞKUR'a kayıtlı olunması halinde destek zamanı 6 ay daha uzatılabiliyor.

        GİRİŞİMCİLERE İNANILMAZ DESTEK

        Sosyal Güvenlik Kurumu da, genç girişimci teşviki kapsamında işini kuran 275 binden çok gence 2.1 milyar lira sigorta prim desteği verildi. SGK vasıtasıyla özel sektör işletmelerine verdiği prim teşvik, destek ve indirim programı kapsamında geride bıraktığımız sene 50 milyar liraya yakın destek sağlandı.

        Teşviklerden yararlanan iş yeri adedi da 1 milyon 820 bine ulaştı. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay süresince devlet doğrultusundan karşılanıyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi amacıyla kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, sigortalı olması gerekiyor. Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki 4B sigorta primleri hazine doğrultusundan karşılanıyor. Bu kapsamda aylık 1234 lira ödeniyor.
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        Haberler Ekonomi Akıllar başlardan gitti! Vatandaş mest oldu! 6 aydır işsiz olanlara 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen ödeme! Ayrıca 5004 lira destek
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