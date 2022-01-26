Akıllar başlardan gitti! Vatandaş mest oldu! 6 aydır işsiz olanlara 1025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen ödeme! Ayrıca 5004 lira destek

Ardı ardına açıklama yapıldı. Genellikle uzun süredir işsiz olan kalanları ilgilendiren bir haberimiz var. İstihdamı çoğaltmak amacıyla mühim bir adım atılmış durumda. Bu anlamda baktığımız zaman birçok vatandaşın tekrardan iş bulması sağlanacak. Uzun süreli işsizlik son bulacak. Son 6 aydır işsiz olanları istihdam eden şirketlere destek verilecek. 1.025-7.693 TL arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet doğrultusundan ödenecek. İşte istihdam hamlesi ve teşvik ödemeleriyle alakalı son dakika gelişmeleri...
İşte istihdam seferberliği ve ödemelerle alakalı bütün detaylar...
İŞSİZ VATANDAŞLARA ÖNCELİK VERİLDİ
Hükümet, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı kümelerin istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, çevresel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması hedefiyle işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlanıyor.
İŞKUR aracılığı ile bu sene verdiği 4 prim teşvikinin ayrıntıları şöyle:
PRİMLERİN TAMAMI ÖDENECEK!
İşsizlik ödeneği alanları işe alan işletmeler de prim teşvikinden yararlanacak. İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği boyunca asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik alanı hariç) tamamı (1676 lira) karşılanacak.
İşverene destek sağlanan vakit vatandaşın başlangıçta işsizlik ödeneği amacıyla tespit edilen toplam hak sahipliği zamanından düşülecek. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin meşru zamanı amacıyla da Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve primlerin meşru zamanı amacıyla ödenmesi gerekiyor.
5004 LİRA DESTEK VERİLECEK!
Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli amacıyla asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı da (1025 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. İlave istihdama teşvik işyerinin faaliyette olduğu sektöre göre değişik hesaplanacak.
İmalat, bilişim pazarında ek istihdam teşviki kapsamında 31 Aralık tarihine kadar işe alınacaklar amacıyla de her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime temel kazanç tutarı amacıyla ödeyecekleri bütün primler (1876 lira -5004 lira) karşılanacak. Diğer sektörlerde destek tutarı 1876 lira olacak. Destek zamanı yılsonuna kadar istihdam edilen her bir sigortalı amacıyla 12 ay olacak. Fakat istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından ufak erkek, 18 yaşından büyük bayan ya da Kuruma kayıtlı engelli olması halinde destek 18 ay süre ile uygulanacak.